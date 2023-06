DTRH mantendrá el Seguro por Desempleo y estrenará plataforma que mejorará el proceso de elegibilidad

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, corrigió al presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Mateo Cidre, y adelantó que lejos de eliminar el Seguro por Desempleo, los procesos de elegibilidad serán mejorados por medio de una nueva plataforma que estrenarán próximamente.

En declaraciones escritas, Maldonado González reaccionó a la expresiones de Cidre, quien el miércoles durante una entrevista con Metro Al Mediodía cuestionó la existencia del seguro e indicó que si en el país hay necesidad de mano de obra no debería existir. Cidre aseguró que actualmente hay 230,000 personas que se benefician del seguro, sin embargo el secretario indicó que el presidente de ASORE confundió los datos que revelan los beneficiaros a nivel nacional.

“La información de fuentes oficiales del DTRH y el gobierno federal se alejan sustancialmente de la información expuesta por ASORE, quienes aparentan estar confundiendo el dato de reclamaciones iniciales a nivel de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos con el dato correspondiente a Puerto Rico. La semana que culminó el 6 de mayo de 2023, siendo esta la última reportada a nivel nacional, ubicó las reclamaciones iniciales de seguro por desempleo para todos los Estados Unidos en 231,000, mismo número ofrecido por ASORE a los medios de comunicación”, dijo Maldonado González.

Nueva plataforma para el Seguro de Desempleo

Por otra lado indicó que en vías de atender los reclamos del sector patronal, mejorarán los procesos de evaluación y determinación de elegibilidad del reclamante del seguro de Desempleo, considerando el propósito transitorio del Seguro por Desempleo de la persona reclamante hacia un nuevo empleo.

“Estos procesos serán mejorados por medio de la implementación de la nueva plataforma de Seguro por Desempleo que estará lista en los próximos meses y funcionando en vivo a principios del año próximo”, apuntó.

En tanto, el secretario coincidió con Cidre al mostrarse a favor de iniciativas para insertar más personas hábiles a la fuerza laboral, incluyendo aquellas que reciben ayudas gubernamentales como el Programa de Asistencia Nutricional, Medicaid y subsidios de vivienda pública.

“Ciertamente sumar estas personas a la fuerza laboral debe ser trabajado de una manera ordenada y que no suponga una caída abrupta de beneficios. Esto es parte de la política pública del Gobernador Pierluisi y que, incluso, forma parte del Plan Fiscal certificado por la Junta de Administración y Supervisión Financiera para Puerto Rico, donde buscamos aumentar la participación laboral mientras aseguramos una mejor calidad de vida a través del trabajo”, señaló.

Maldonado González explicó que el programa de Seguro por Desempleo en Puerto Rico es regulado tanto a nivel federal por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, como a nivel local por el DTRH, bajo la Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, conocida como Ley de Seguridad de Empleo. A través de este seguro, se provee una ayuda monetaria, a modo de transición, a aquellas personas que han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad.

El beneficiario recibe $240 semanales por un periodo máximo de 26 semanas. Luego de la reclamación inicial y la determinación de elegibilidad, cada semana subsiguiente es objeto de una reclamación adicional, entre lo cual se requiere que el reclamante haya ingresado al Servicio de Empleo del DTRH, esté apto, disponible y activamente buscando empleo.

“Una vez presentada y declarada elegible, una reclamación inicial está activa por un año, dentro del cual puede reclamar hasta 26 semanas. Sin embargo, no toda persona que presenta una reclamación inicial de Seguro por Desempleo y que resultase elegible reclama las 26 semanas. Las reclamaciones de semanas subsiguientes tampoco son necesariamente consecutivas, sino que puede haber interrupción por parte del reclamante. Si fuéramos a evaluar lo ocurrido durante el último año, existen aproximadamente 42,000 casos activos que cobraron seguro por desempleo en algún momento del año, pero no simultáneamente”, aseguró el funcionario.

Aunque semanalmente varía, según el secretario, durante las últimas semanas reportadas por el DTRH, al gobierno federal, se han recibido entre 968 y 1,375 solicitudes iniciales por semana, y entre aproximadamente 13,000 a 16,000 solicitudes de semanas subsiguientes cada semana.

“Estos últimos datos se refieren a reclamaciones iniciales o subsiguientes presentadas, que no necesariamente son elegibles. Otro dato importante es que por ejemplo, la semana pasada se emitieron 5,663 pagos correspondientes al Seguro por Desempleo”, manifestó.

Cidre pide legislación

Cidre, por su parte, indicó que al igual que en otros negocios, en la industria de restaurantes existe la necesidad de mano de obra e instó a que en el país se legisle para que las personas que actualmente no trabajan y reciben ayudas del gobierno puedan insertarse al mundo laboral sin perder sus ayudas económicas.

“Creo que el mensaje aquí tiene que ser, no legislemos más nada para seguir encareciendo al país y vamos a legislar para activar a la fuerza laboral. Vamos a legislar para no penalizar a esa persona que se quiere insertar a trabajar quitándole las ayudas, y de esa manera podemos empezar a incentivar a que se inserten”, dijo en entrevista con Metro Al Mediodía.

“Imagínate tú ahora mismo, si tú trabajas más de 20 horas semanales y ganas más de $7.500 anuales, te empiezan a quitar las ayudas. ¿Por qué no cambiamos ese escenario? ¿Y por qué no hacemos algo transitorio y que tú te insertas a trabajar? No quitarte las ayudas, pero que yo pueda coger y pueda paulatinamente, en los próximos tres años, hacerte independiente y que no dependas del gobierno sin quitártelas. Tenemos que buscar legislaciones que podamos ir al foro federal y pedirle que aumentemos esa cantidad que ganan los empleados que trabajan anualmente, que puedan trabajar esas 40 horas, que puedan trabajar y que no les penalicen quitándoles las ayudas que estamos teniendo. Yo les aseguro a ustedes que si nos movemos en esa línea vamos a ver mucha más actividad laboral en Puerto Rico”, sostuvo.

Cidre manifestó que los legisladores tienen mucho cuidado con este tipo de medida porque no es populista. De igual manera, indicó que el Seguro de Desempleo debería existir, precisamente, si no hay empleo.

“Ese Departamento del Desempleo, la función del mismo ¿cuál debe de ser? Si no hay empleo, pues debería existir, pero si hay empleo disponible, no debe existir el Departamento de Desempleo. ¿Tú sabes cuánta gente está cogiendo desempleo hoy en día? Más de 230.000 personas. Y yo me pregunto ¿por qué? Por qué están cogiendo desempleo si hoy en día hay una cantidad grandísima de empleos disponibles”, sostuvo.

Cidre apoya que se legisle para que “los que los que puedan trabajar se les diga que tienen que salir a trabajar”.

“Es de la mejor manera que podemos activar a nuestro personal, pero no los podemos penalizar”, apuntó.

El presidente de ASORE señaló, que según la actualización del estudio de Proyecciones en colaboración con la firma Inteligencia Económica, la zona metropolitana es el área más necesitada de empleados.

“Hemos visto una mejoría marcada en el centro de la Isla, en el norte, en el sur y en el este, pero esta área metropolitana es un poco más retante poder controlarlo”, sostuvo.

Meseros exigen aumento de salario y mejors condiciones de trabajo

El grupo de trabajo Justicia Salarial y la organización One Fair Wage en Puerto Rico arremetió también contra Cidre alegando que son falsas sus declaraciones y abogaron por aumento de salario y mejores beneficios para los meseros.

En declaraciones escritas señalaron que en Puerto Rico, en una población de más de 3 millones de personas, sólo 10,000 personas están recibiendo el seguro por Desempleo en estos momentos y de esas 10,000, sólo 300 trabajan en la industria de restaurantes.

“El señor Cidre señaló que más de 230,000 personas están recibiendo desempleo y no quieren volver a trabajar por tal razón. El dato ofrecido por el presidente de ASORE es uno Federal que recoge a todos los estados de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y otros territorios. No es una estadística local. Además, en Puerto Rico una persona elegible al Seguro por Desempleo sólo puede recibir un máximo de $240.00 semanales por un tope de 26 semanas; dicha cantidad es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas”, añadieron.

Por otro lado señalaron que, según datos recientes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos local cuatro de las 10 profesiones con mayor escasez de personal en la Isla en 2023 están relacionadas directamente a la industria de restaurantes, incluyendo la de meseros y meseras cuyo subsalario mínimo es de $2.13 desde hace 32 años.

“Entendemos que las lamentables expresiones del señor Cidre no representan a la Asociación de Restaurantes y, mucho menos a las más de 40,000 trabajadoras que día a día preparamos alimentos y los servimos en las mesas de los comensales por salarios y subsalarios mínimos con los pocos o ningunos derechos laborales que nos reconocen nuestros patronos. Para incentivar a la población general a introducirse al trabajo en los restaurantes, no se debe presionar para eliminar el Seguro por Desempleo; se debe aumentar los salarios y beneficios laborales, eliminar el subsalario de $2.13 para quienes reciben propinas y reconocer e incentivar la organización laboral”, manifestaron.