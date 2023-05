Veronique Abreu radica querella por fraude ante las autoridades

Una querella de fraude fue radicada por la periodista Veronique Abreu contra un constructor que no cumplió con el contrato de remodelación de un apartamento.

Según el informe de la policía, la periodista se querelló debido a que el constructor dejó a mitad el trabajo realizado en un apartamento del condominio Camelot en San Juan.

Abreu dijo a las autoridades que hizo un contrato con un constructor para la remodelación del apartamento y le entregó $6,750 el pasado 31 de marzo.

De acuerdo a la perjudicada, el contratista hizo la mitad del trabajo, que había sido establecido, y no ha continuado con el mismo.

El agente Edwin Álvarez, del precinto policiaco, investigó preliminar y refirió el caso a personal de la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan para que continúen con la pesquisa.

Rubén Sánchez se disculpa con meteorólogo que mandó a “tomarse un café” y le cortó al aire

El periodista Rubén Sánchez tomó una parte de su programa radial esta mañana para ofrecer una disculpa al meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) al cual le pidió que se tomara un café y le colgó la llamada mientras este ofrecía el informe del tiempo al aire el pasado viernes.

Esta mañana Sánchez comenzó su entrevista al meteorólogo Ernesto Morales del SNM, pidiéndole que le envíe sus disculpas a “Manuel” a quien el viernes pasado lo atendió y de manera abrupta lo sacó del aire.

“A mi me gustaría comenzar hoy con algo digamos que atípico y a los oyentes de WKAQ que me entiendan”, comenzó diciendo Rubén Sánchez.

“¿Tú me puedes hacer un favor? Tú le puedes enviar a Manuel del Servicio Nacional de Meteorología, mis respetos, mi agradecimiento, el agradecimiento de todos los que nos escuchan y mis disculpas si lo hice sentir mal cuando el viernes nos ofrecía el pronóstico del tiempo, quizás en un exabrupto yo le pregunté si había tomado café, esas cosas puertorriqueñas de si no tienes ánimo, tómate café, pero nada que ver con una falta de respeto ni nada. Era un sentido del humor bastante fuerte mío, pero envíale mis respetos y que si lo hice sentir mal cuando le dije lo que le dije que me disculpe”, añadió.

Tras las palabras del periodista, Morales, aseguró que le dejaría saber sobre sus palabras al meteorólogo que labora en el SNM y le indicó que “no te preocupes, se lo dejaré saber y nada son pajitas que le caen a la leche”.