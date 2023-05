Pierluisi no sabe qué es lo que quiere el PPD en cuanto a enmiendas al Código Electoral

El gobernador Pedro Pierluisi le dijo el martes al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González que acabe de presentar las enmiendas al Código Electoral.

“El próximo paso es que el Partido Popular democrático someta a una propuesta porque es que no, no se sabe ni lo que quiere ese partido. Ya pensábamos que el partido tenía una propuesta, que era la que se había acordado. Se había conversado a nivel de la de la Asamblea Legislativa, ellos no se ponen de acuerdo, han creado ahí un comité. Que acaben de ponerse de acuerdo para uno poder la considerar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Ya saben cuál es la posición del PNP y es cuestión de que lo que no se sabe es dónde está parado el Partido Popular Democrático. Tiene un nuevo presidente, pero hasta ahora no ha salido nada”, añadió.

Cuestionado sobre cuánto tiempo puede esperar por la propuesta del PPD, el gobernador respondió: “Bueno, lo que pasa es que el tiempo pasa, apremia. Queremos ya mejorar el código en las áreas donde tenemos consenso, pero ahora mismo yo no puedo hablar de un consenso cuando no hay claridad de parte del Partido Popular Democrático. Ahora están hablando que les preocupa el voto adelantado, están hablando realmente del voto por correo porque aquí no se vislumbra ya se enmendó el reglamento y no se vislumbra un voto adelantado más allá del que siempre hemos tenido. Salvó voto por correo, porque el voto por correo es un voto que llegó para quedarse, eso es un voto que se está dando a nivel de toda la nación”.

El lunes, el presidente del PPD, mencionó que las áreas que les interesa enmendar son las del voto adelantado, la selección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la forma en que se establecen los puestos en la entidad electoral.