Causa para juicio contra abogada que se le imputa pagar a testigo en caso relacionado a asesinato

El juez Elmer Rodríguez Díaz, en el Tribunal de Caguas, encontró hoy causa para juicio contra la licenciada Ana Luisa González Cabrera, a quien se le imputa junto al exfiscal Juan Enrique Cátala Suárez haberle pagado a una testigo para impedir que declarara en un juicio relacionado con un doble asesinato ocurrido el año pasado.

La lectura de acusación será el próximo 21 de junio, mientras que el juicio está pautado para dar inicio el 19 de julio.

Cátala Suárez, por su parte, renunció a la vista preliminar. Metro Puerto Rico supo que el licenciado se encuentra negociando un acuerdo con el ministerio público para declararse culpable. Mientras, su lectura de acusación será el próximo 1ro de junio y su juicio iniciaría el 28 de junio.

En vista preliminar trascendió que el ministerio público cuenta con grabaciones que presentará como pruebas durante el juicio.

El pasado 3 de febrero, la fiscalía de San Juan presentó cargos de conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos contra los dos abogados. Según el ministerio público, hay evidencia de que tanto Cátala Suárez y González Cabrera realizaron varios pagos a la testigo de un caso radicado contra uno de sus clientes con el propósito de que la testigo evitara ser contactada hasta que transcurriera el término requerido para la celebración del juicio y el caso se desestimara.

La investigación de la fiscalía apunta a que durante la etapa de vista preliminar la testigo dejó de asistir al tribunal y de responder las comunicaciones a la fiscal y los agentes a cargo del caso del doble asesinato.

“Al realizar las gestiones para contactarla a través de sus familiares, se descubrió que los abogados le entregaron dinero a la testigo para que se trasladara a otro municipio y no pudiera ser localizada hasta lograr la desestimación del caso de asesinato contra su cliente. Surge, además, que Cátala Suárez y González Cabrera le pidieron a la testigo que no contestara las llamadas de los agentes y la fiscal, y que no se dejara citar”, detallaron en declaraciones escritas.

La jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $45, 000 a cada imputado.

El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales María Hernández Medina, Naydik Ramos Montesinos, Phoebe Isales Forsythe y Teresita Morales Arteaga.