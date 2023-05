“Ojalá te pase algo”: Lisha envía mensaje a secretaria de la Familia

La vendedora de jugos naturales, Lisha Ramón Mejías, le envió un fuerte mensaje a la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche en una de sus transmisión de Facebook.

“Secretaria del Departamento de la Familia, no sirves. Punto. Porque a mí me pueden decir que yo no sirvo como mamá, pero yo nunca he tenido a Nazareth viviendo en unas condiciones infrahumanas. A mí me pueden decir ‘Lisha, eres loca’, pero yo nunca he visto a Nazareth que haya pasado hambre en mi techo. A mí me pueden decir ‘Lisha, eres pésimo ser humano’, pero nunca Nazareth a tenido un pésimo estilo de vida”, expresó Ramón Mejías en medio del proceso que enfrenta por la custodia de su hija, Nazareth.

“Ojalá te pase algo. No algo malo, pero algo que te haga capacitar y te haga actuar de la manera. Porque en el poder que tú estás puedes hacer algo c@%$! por todos esos niños que realmente están pasando maltrato”, añadió.

En el pasado mes de abril, Nazareth quedó bajo el cuidado de su padre.