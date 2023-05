Líder del PNP pide a electores de MVC que ingresen a la colectividad

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, exhortó a los votantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que buscan la relación permanente con los Estados Unidos, a ingresar a las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante el anunciado junte con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Que el pueblo sepa que la unión entre esos Partidos, el MVC y el PIP, es una con el objetivo de separar a Puerto Rico de los Estados Unidos mediante la independencia. El recurso legal que entablaron estos dos partidos para que sus candidatos aparezcan en la papeleta de las dos colectividades no es otra cosa que buscar un voto por la independencia. Esto frente a la realidad que el PIP no postula candidatos que quieran la estadidad. Por eso es que el MVC no es otra cosa que un partido independentista sin el logo”, señaló Aponte.

“Con esta unión, los militantes del MVC que creen en la estadidad, que en el 2020 le dijeron que podían estar en ese partido pues era la ‘casa de todos’, ahora saben la verdad, que es la ‘casa’ de los separatistas, de los que no creen en la seguridad de la ciudadanía estadounidense y en la unión permanente con los Estados Unidos que solo garantiza la estadidad. El PIP solo acepta candidatos que promuevan la independencia, o es qué bajo Juan Dalmau dejaron atrás eso para salir electos únicamente”, argumentó el líder estadista.

Las expresiones de Aponte surgen luego que abogados de MVC y el PIP, anunciaron el miércoles, en conferencia de prensa la radicación de un pleito legal para intentar forzar una alianza electoral entre ambos partidos con el fin de que Juan Dalmau y Manuel Natal aparezcan en la papeleta de ambas colectividades en la elección de 2024.

“Los electores saben que ambos partidos buscan la independencia. En el PNP hemos estado recibiendo miembros de otros partidos en Puerto Rico que buscan la igualdad, la estadidad y continuaremos abriendo las puertas a los afiliados de otros Partidos (PMVC, PIP, PD y PPD) que creen en la estadidad porque es el único partido en la isla que no sólo cree, pero actúa para lograr estadidad es el PNP”, señaló.