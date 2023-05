Inician demolición de estructura en la reserva natural Mar Chiquita en Manatí

Una de varias estructuras construidas en la reserva natural Mar Chiquita en Manatí, comenzó a ser demolida hoy por personal del municipio y luego de acuerdos con el Departamento de Recursos Naturales.

La estructura que fue afectada con el huracán María se encuentra entre lo que es la zona marítimo terrestre, zona de vigilancia y zona de salvamento, explicó a 731 news, Víctor González, planificador del municipio.

Según González, el municipio hizo un procedimiento por espacio de un año para identificarla como estorbo público y le ayudó en el proceso la organización sin fines de lucro, Centro para la Reconstrucción del Hábitat.

“Se cataloga como estorbo público a pesar de que está en esa zona pública, que es de dominio público y nos dejaron saber que hay unos fondos disponibles de parte de la NOAA. Eso lo está administrando Recursos Naturales y aquí tenemos el producto. Se hizo el contrato por medio de Recursos Naturales y se llevó el proceso. Se hizo los estudios de asbesto y plomo”, dijo González.

Explicó que cuentan con los permisos de demolición, así como con los permisos de excavación, porque deben extraer arena y colocar relleno para que los camiones pasen. Al concluir los trabajos deben retirar el relleno y colocar la arena nuevamente.

“Se trató de no tocar las dunas y la vegetación para poder intervenir de manera sensible. Originalmente estaban unas dunas, ya cuando se hicieron las construcciones de estas estructuras, empezaron a eliminar las dunas, lo cual fie grave error y por eso es que tenemos lo que tenemos y no es la práctica que se debe llevar a cabo”, indicó.

González, indicó, además, que ya se inició el proceso para identificar otras cinco propiedades que pasarían por el mismo proceso.

Mientras, otro de los planificadores del municipio, Carlos Virella, explicó que las propiedades están inservibles luego que la naturaleza, para los huracanes María y Fiona, reclamaran su espacio, pues fueron construidas sobre dunas. Al no ser funcionales, se convierten en estorbos públicos y el municipio puede adquirirlas.

Virella detalló que al momento el municipio está trabajando un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, que tiene un proyectos de restauración de dunas.

“Nosotros estamos en proceso de dialogar no solo para esta zona sino para otras áreas de la costa de Manatí. Lo que estamos buscando es que a través de una manera ecológica, establecer una especie de elementos en estas zona marítimo terrestre para que la arena vuelva a su estado de las dunas.”, apuntó.

Cabe destacar que la Reserva Natural Mar Chiquita se convirtió en reserva en el 2016.