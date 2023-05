VIDEO: Mujer insulta y discute sin parar con policía que la detuvo

Una intervención de un oficial de la policía a una dama que se puso hostil en contra de este fue captada en video y publicada en las redes sociales.

Según se entiende del video, la intervención ocurrió por violaciones a la ley de tránsito. En la discusión la mujer indica que el oficial la había detenido varias veces en la misma semana.

“Me has parado cinco veces esta cab%$# semana, ya esto es personal, ya esto es fuc*% personal. ¿Te gusto es? Dame un break que este hijo de p&^% me tiene bien ha%$ tienes suerte que me aguantaron cab...”, es parte de lo que se escucha decir a la dama en el video de unos 4 minutos.

Durante la intervención, la mujer que estaba acompañada por dos caballeros insultó en múltiples ocasiones al oficial de la policía que se identificó como “Agente Rivera”.

La fémina que alegadamente había sido detenida por la “pipa” del vehículo, que es ilegal por ruidos innecesarios que realiza en las vías públicas de tránsito.

En varias ocasiones se escucha a la mujer insultar al agente de la policía, mientras un caballero que iba en el asiento delantero junto a esta le pide que se calme, incluso la detiene cuando esta intenta bajarse del vehículo para continuar la discusión con el agente de la Policía de Puerto Rico.

Al final del video, la mujer alega que el agente le “escupió” la goma de mascar que tenía en su boca.

Hasta el momento, la Policía de Puerto Rico no ha realizado expresiones públicas sobre este incidente que fue publicado en las redes sociales por el periodista Alex Delgado.

Junto a la publicación el periodista escribió: “Gracias al que grabó el video desde el asiento trasero por documentar el nivel de cafrería de esta mujer. Y felicitamos al agente que intervino por no dejarse y hacer su trabajo bien hecho. Esta persona, como muchos, aumenta su nivel de guapería solo cuando los aguantan. Gracias a la Policía de Puerto Rico por su servicio y lamentamos tengan que bregar con estas figuras, que solo muestran la peor cara de un ciudadano. El caballero que la acompañaba era el adulto dentro de ese vehículo entre los dos que iban en los asientos delanteros”.