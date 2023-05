Se cierra la contienda por la presidencia del PPD

Con 183 de 236 colegios escrutados, los resultados preliminares de la elección especial del Partido Popular Democrático (PPD), reflejan un cierre en la contienda entre Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández Ortiz.

Según datos preliminares ofrecidos por la colectividad, Jesús Manuel Ortiz cuenta con 21,180 votos para un 46.89%. Por su parte, Luis Javier Hernández Ortiz tiene 20,149 votos que refleja un 44.61%, seguido por Carmen Maldonado con 3,840 votos para un 8.50%.

Al momento, solo se han contabilizado 45,169 votos. Una 28 papeletas fueron sometidas en blanco, 37 no fueron adjudicadas y 715 se añadieron a mano.

Cabe destacar que aún falta por contabilizar los votos de los centros en el sur de la Isla.

Más temprano, el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, anunció el cierre de los colegios electorales para dar paso al conteo de votos que decidirán quien asumirá la presidencia de la colectividad.

Torres hizo un llamado a los funcionarios de colegio a mantenerse en sus funciones.

Por otro lado, el comisionado electoral alterno, Jorge Colberg Toro, dijo que más de 47,000 electores ejercieron su derecho al voto hoy.

Carmen Maldonado acepta la derrota tras elección especial en el PPD

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, aceptó su derrota tras la elección especial del Partido Popular Democrático y le ofreció su apoyo al representante, Jesús Manuel Ortiz, quien entiende será el nuevo presidente de la colectividad.

“El pueblo popular se ha expresado hoy y acepto su determinación con humildad y sentido de lealtad a la institución en la que milito y que le ha ofrecido la oportunidad de ser alcaldesa de mi pueblo. Hoy ofrezco mi reconocimiento, endoso, apoyo al nuevo presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz. Estoy disponible para lo que él entienda sea necesario en beneficio del Partido Popular y de Puerto Rico”, expresó Maldonado a través de la redes sociales.

De igual manera, reiteró su determinación de mantenerse al frente de la poltrona municipal de Morovis y aspirar a la gobernación por el PPD en el 2024.

“¡Mis más profundo agradecimiento a todos los que me brindaron confianza y en especial a todo el ejército electoral por todo su apoyo en el proceso”, culminó.

Mientras el saliente presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, dijo que una vez se conozcan los resultados de la elección especial de colectividad, todos los populares deben trabajar junto al nuevo presidente o presidenta “para tener a este partido listo al ciclo electoral y listo para ganar las elecciones del 2024“.

“La persona que salga favorecida en esta elección de hoy presidirá el partido y tendrá la encomienda de mantener el partido militante y unido, pero no solamente él, todos nosotros, todos los populares tenemos esa responsabilidad y yo todo los días, tenga o no tenga posiciones de liderato, me he distinguido por mantener la unidad y la militancia del partido, evitando controversias innecesarias, haciendo los planteamientos en los foros correspondientes y propiciando la unidad de la colectividad. Exhorto a todos los populares a unirse con esta junta de Gobierno y ser militante”, dijo ante la prensa en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra previo a conocerse los resultados finales de la contienda electoral.

Midieron fuerzas en esta elección especial, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y el representante Jesús Manuel Ortiz.