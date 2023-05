Jesús Manuel Ortiz hace llamado a la transparencia en el proceso electoral

El representante Jesús Manuel Ortiz hizo un llamado a la transparencia en el proceso electoral que se lleva a cabo entre lo populares para decidir quién tomará las riendas de la colectividad de cara a las elecciones del 2024.

Las expresiones del candidato a la presidencia del PPD surgen luego que trascendiera que el alcalde de Juncos estaba dando instrucciones por quien votar y mostrar abiertamente su apoyo al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien también es el presidente de la Asociación de Alcaldes.

“Yo estoy confiando en que los populares me van a dar esa encomienda. Es un trabajo que hemos hecho por mucho tiempo, que hoy nos da la oportunidad de presentarle un proyecto de futuro que es producto de todas las conversaciones, el caminar que he tenido por los pasados dos años. Los populares me han elegido en cinco procesos distintos y estoy convencido de que van a depositar la confianza nuevamente en mí”, dijo en un aparte con la prensa luego de ejercer su derecho al voto en la Escuela Amalia Marín en Río Piedras.

“Aquí estamos en una elección donde va a votar la gente. Cada persona tiene un voto y mi llamado a los populares es que vayan a votar y que vayan a votar con el partido popular en el corazón pensando en el partido popular que queremos para la próxima elección y yo confío en que esa decisión la va a tomar la base del Partido Popular”, añadió.

El representante dijo desconocer lo que sucedió en el colegio en el que se presentó el alcalde de Juncos Alfredo ´Papo´ Alejandro e hizo un llamado a la transparencia del proceso.

“Desconozco lo que pasó allí, mi llamado a todo el mundo es que esto debe ser un proceso transparente donde las personas vaya y voten por la persona que ellos entiendan que van a dirigir los destinos del Partido Popular porque el día más importante aquí es el día de mañana”, apuntó.

Alcalde de Juncos niega que esté dándole instrucciones a los electores

El alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, por su parte, negó hoy que estuviera dándole instrucciones a los populares por quién votar luego que trascendiera en las redes sociales una foto de él sentado en una silla de playa en la entrada de uno de los colegios de votación de la elección especial del PPD.

Al ser cuestionado por Sylvia Verónica Camacho de Noticentro, el alcalde dijo que estaba saludando a los populares. No obstante, dijo que al que le pregunte por quién votará le dice que por el número 3, en evidente referencia al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

“Al que me pregunte le digo que voy a votar por el 3, pero vienen a saludarme”, indicó.

De igual manera, dijo que no le dice a la gente por quién votar.

“No, mucho respeto a mis votantes porque el día importante no es este es el 2024″, dijo Alejandro Carrión.

Aseguró que mientras se encontraba en las afueras del colegio sentado en la silla de playa, le acompañaba del Director de Deportes, quien ayuda al representante Jesús Manuel en la campaña electoral por la presidencia del PPD.

En la contienda se miden hoy, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y el representante Jesús Manuel Ortiz.Tras meses de campaña en el día de hoy los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) tendrán la oportunidad de decidir quién los llevará de la mano de cara a las elecciones del 2024 cuando escojan al presidente o presidenta de la colectividad.

Carmen Maldonado, Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz son los tres candidatos que se hicieron disponibles para presidir la pava.

Los tres participaron el pasado 19 de abril en el ‘Debate Popular’ que llevó a cabo el periódico Metro Puerto Rico, el primero de los encuentros que tuvieron como parte de la elección.

Los tres candidatos mencionaron que de ser elegidos trabajarán de la mano del precandidato del PPD a la comisaría residente Pablo José Hernández. Además, de debatir sobre temas como economía, el aborto y el futuro de la colectividad.

PPD contará con 2 mil funcionarios para la elección donde escogerán a su presidente

Dos mil funcionarios electorales estarán a cargo de la primaria para la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), indicó el viernes el secretario general de la colectividad, Luis Vega Ramos.

“El proceso ya comenzó, las papeletas ya salieron, los maletines están en la calle y en algunos casos, ya llegaron a los centros de votación o a los precintos o a los municipios que les toca llegar, particularmente, en el área norte. El proceso de seleccionar los populares a nuestro próximo presidente ha comenzado. Ahora les toca a ustedes en estas últimas 48 horas tomar decisiones finales”, dijo el secretario general del PPD en conferencia de prensa.

Según Vega Ramos, 500 funcionarios los proveerá la oficina del comisionado electoral Ramón Torres Cruz y los aspirantes Carmen Maldonado González, Jesús Manuel Ortíz González y Luis Javier Hernández Ortíz aportarán 500 cada uno.

Hay 108 escuelas y 350 salones de votación disponibles para la primaria que se celebrará este domingo.

Los candidatos tendrán sus funcionarios, que ayudarán en el proceso de adjudicación de los votos, para agilizar los trabajos.

Conoce cuáles serán los centros de votación para la elección presidencial del PPD

Los funcionarios Populares explicaron que el listado de los 114 centros de votación, uno por precinto electoral, estarán disponibles en la página de internet de la colectividad, www.ppdpr.net, así como en las plataformas sociales (Facebook y Twitter) de la colectividad.

Igualmente se le están distribuyendo al liderato, a los organismos y a los grupos de diálogo del partido para su mayor difusión.Los Populares podrán votar con su tarjeta electoral, su licencia de conducir, su pasaporte o cualquier otra identificación oficial emitida por el gobierno.