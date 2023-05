Jesús Manuel Ortiz expuso cuáles serán sus prioridades de ser electo presidente del PPD

El candidato a presidir el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz aseguró que de ser electo presidente del partido su prioridad será trabajar con el equipo electoral, comenzar los equipos de trabajo para el tema programático del partido el plan de gobierno institucional el comité de futuro de los jóvenes y terminar la organización del partido

El representante se presentó en la escuela Amalia Marín en Río Piedras, junto a su familia para ejercer su derecho al voto para el presidente de la colectividad.

“Yo tengo la agenda delineada no vengo a improvisar”, comentó a la prensa luego de salir del colegio electoral.

“He estado conversando con los populares y mi proyecto de futuro es el camino correcto para que el Partido Popular está en posición de ganar yo confío que los populares me van a dar las oportunidades”, añadió.

Ante preguntas de la prensa sobre la posibilidad a una candidatura para la gobernación, Ortiz dijo que antes de hablar de candidaturas había que fortalecer el partido.

Por otro lado, en expresiones anteriores, el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández dijo que contaba con el respaldo del 80% de los alcaldes. Ante ello, Ortiz hizo un llamado a que los populares a que “vayan a votar y que voten con el Partido Popular en el corazón pensando cuál es el partido por el que queremos para la próxima elección”.

El representante añadió que no ha habido grandes incidencias en los colegios electorales y que cualquier persona que no sepa donde le corresponde votar puede conectarse a las redes sociales del mismo ya que muchas personas han afirmado que no son saben dónde les toca votar. Comentó que más allá de personas que no saben dónde votar no ha tenido informes mayores de situaciones.

“Los reportes de lugares donde ha habido mucha participación para la hora que es y otros lugares donde todavía está bastante lento verdad yo creo que depende de cada pueblo tiene su idiosincrasia mucha gente va a la iglesia en la mañana luego a votar así que habrá que ver cómo se desarrolla ahora después del mediodía mi expectativa es que ir a votar la mayor cantidad de gente posible esto como dije ahorita es un evento que no se repetía hace 29 años”, reiteró.

Por otro lado, aseguró estar confiado en que los populares le darán su apoyo y afirmó que “los populares han elegido en 5 procesos electorales distintos y estoy convencido que van a depositar su confianza nuevamente”.

Por otro lado, el representante Héctor Ferrer Santiago mostró apoyo a Jesús Manuel Ortiz para presidir la pava, y aseguró que luego de esta elección, el partido saldrá unido. “Yo estoy apoyando a Jesús Manuel Ortiz y es el único candidato que no ha dicho si va a aspirar o no a la gobernación, siempre ha dicho que quiere presidir el partido para fortalecerlo y ponerlo en posición de ganar”, comentó Ferrer Santiago.

Además, aseguró que sin importar el ganador el partido se va a unir, pero enfatizó que Jesús Manuel Ortiz era el candidato idóneo para asumir el cargo de presidente del partido.

Ortiz es uno de los candidatos para presidir el PPD, junto a la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado y al alcalde de Villalba Luis Javier Hernández.

El listado de los 114 centros de votación, uno por precinto electoral, estarán disponibles en la página de internet de la colectividad, www.ppdpr.net, así como en las plataformas sociales (Facebook y Twitter) de la colectividad.