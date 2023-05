Dalmau hace llamado a trabajar en unidad con el nuevo presidente del PPD

Con un llamado de unidad, el saliente presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, dijo hoy que una vez se conozcan los resultados de la elección especial de colectividad, todos los populares deben trabajar junto al nuevo presidente o presidenta “para tener a este partido listo al ciclo electoral y listo para ganar las elecciones del 2024 “.

“La persona que salga favorecida en esta elección de hoy presidirá el partido y tendrá la encomienda de mantener el partido militante y unido, pero no solamente él, todos nosotros, todos los populares tenemos esa responsabilidad y yo todo los días, tenga o no tenga posiciones de liderato, me he distinguido por mantener la unidad y la militancia del partido, evitando controversias innecesarias, haciendo los planteamientos en los foros correspondientes y propiciando la unidad de la colectividad. Exhorto a todos los populares a unirse con esta junta de Gobierno y ser militante”, dijo ante la prensa en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra previo a conocerse los resultados finales de la contienda electoral.

Midieron fuerzas en esta elección especial, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y el representante Jesús Manuel Ortiz.

Según datos ofrecidos por el Partido, en la delantera prevalece el representante con 49.70%, seguido de Hernández con un 39.16% y Carmen Maldonado con un 11.15%. Al momento se han escrutado 74 de los 236 colegios lo que representan 16, 077 votos.

El comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro, dijo que más de 47,000 electores ejercieron su derecho al voto hoy.

“Quiero decirle a todos los populares que a partir de que se conozca los resultados hoy, mañana todos cerramos filas a trabajar unidos y militantes con el que los populares seleccionaron con su voto para tener a este partido listo al ciclo electoral y listo para ganar las elecciones del 2024″, dijo por su parte Dalmau.

En tanto, dijo que los resultados preliminares pueden ser el “reflejo de un compañero que ha sido un candidato por acumulación, ha tenido la oportunidad de recorrer la Isla probablemente con más tiempo que los demás candidatos. Por decir algo, quisiera ver los resultados bien”