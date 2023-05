Contralor electoral identifica $7.5 millones no informados por comités políticos

Como resultado de las auditorías 2020, la Oficina del Contralor Electoral (OCE), Walter Vélez, se identificó que $7,528,000 no fueron informados por los comités políticos.

El anuncio de la OCE se realizó luego de haber auditado los comités políticos que participaron de los eventos electorales del año 2020. Como parte de ese proceso, se auditaron las finanzas de los 948 comités políticos registrados para el pasado evento electoral.

“Durante este proceso de auditoría, se evaluaron y analizaron las transacciones de ingresos y gastos para el año eleccionario 2020, de cada partido político, comité de acción política, aspirante y candidato, a los fines de determinar si las actividades financieras, administrativas y operacionales se efectuaron conforme a las disposiciones de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y el ordenamiento aplicable. Además, a todos los auditados que así lo solicitaron se les brindó la oportunidad de reunirse con los auditores, para aclarar dudas, contestar y subsanar hallazgos, según establece la Ley 222-2011. De igual manera, como parte de las auditorías hubo una cooperación horizontal con diferentes agencias fiscalizadoras, ya sean estatales o federales, para el procesamiento de casos o investigaciones relacionadas”, indicó el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez.

Entre los hallazgos principales de las auditorías se destacan que de un total de $34,726,728.17 en ingresos la OCE detectó que $4,700,282.44 no fueron informados oportunamente y de $35,990,308.04 en gastos no fueron informados $2,709,274.95. De igual manera, se reveló que $118,682.31 correspondientes a cuentas por pagar no fueron sometidos en los informes de ingresos y gastos. Además, se detectaron irregularidades tales como: 112 donantes jurídicos, 4,347 donantes no identificados, $356,003.60 en dinero no depositado en las cuentas, $159,899.75 en pagos en efectivo en exceso, $149,709.06 en donativos en exceso, entre otros.

Producto de las auditorías y de procesos relacionados a la fiscalización de campañas políticas del pasado ciclo electoral, la OCE impuso multas, requirió la devolución de dinero y ordenó la restitución de dinero público al gobierno por la cantidad de $2,244,098.94, debido a infracciones a la Ley 222-2011 y sus reglamentos.

“Como agencia fiscalizadora del financiamiento de las campañas electorales de partidos políticos, comités y candidatos, seguiremos velando por la transparencia y legitimidad de los gastos reportados, así como, de los donativos recibidos por éstos y que son destinados para llevar los mensajes políticos al electorado. Al lograr la meta de auditar el cien por ciento de los comités políticos registrados, lo cual nunca se había logrado, le ha permitido al país tener un diagnóstico claro e identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado y cuáles no. La OCE continuará colaborando con agencias fiscalizadoras para identificar a aquellas personas que se empeñen en incumplir la Ley para llevar a cabo actos de corrupción,” puntualizó Vélez Martínez.

Los informes de auditoría de los partidos políticos, comités de acción político, aspirantes y candidatos a la gobernación están disponibles en el portal cibernético http://oce.pr/auditorias o en http://oce.pr.gov.