Reino Unido en alerta para que los críticos de la monarquía no empañen la coronación Real

Son muchos los siglos en los que la Monarquía británica han comandado en su región, destacándose en la historia como uno de los más duraderos e imponentes de todo mundo, no obstante, ese poder y cultura también genera mucho rechazo entre miles de personas dentro y fuera del Reino Unido, así también, en varias regiones del planeta.

Y esto lo sabe perfectamente las autoridades de la realeza y la Scotland Yard, por eso, el estado de alerta es máximo para evitar cualquier tipo de inconveniente en la próxima coronación del Rey Calos III, evento que se llevará a cabo este sábado 6 de mayo.

Alerta por los antimonárquicos

Con el nombre No more Royals, (No más realeza), esta nueva agrupación dirigida por estudiantes en el “ala extrema del movimiento antimonárquico” y que ya se ha hecho presente al menos tres veces desde que el nuevo monarca asumió en el Reino Unido, encabezaría varias protestas durante la ceremonia en la abadía de Westminster, situación que mantiene en vilo a los organizadores del evento.

Los radicales anti-realistas, conocidos por desfigurar las estatuas de los monarcas y burlar la seguridad en el Castillo de Windsor para besarse en la cama del Rey, planean unirse a los manifestantes en la coronación. Estos mismos ya fueron arrestados por arrojar huevos al Rey y abuchearlo durante su proclamación el año pasado.

Graham Smith, líder de Republic, confirmó públicamente la asistencia del grupo asegurando que en la marcha del sábado intentarán ser lo más visible posible ante las decenas de cámaras presentes, pero sin causar interrupciones. Por ello, la Policía Metropolitana confirmó que más de 11.500 oficiales estarán de servicio durante el evento, superando dicha cantidad al número desplegado para el funeral de la Reina Isabel II en el pasado septiembre del 2022.

“Nos hemos comunicado con la mayoría de los grupos de protesta. No se tolerará el comportamiento delictivo que a veces se camufla como protesta”, indicó el subcomisionado adjunto Ade Adelekan, quién advirtió que los oficiales intervendrían “rápidamente” para garantizar que la gente pueda disfrutar de la coronación.