Hacen llamado a la negociación entres uniones y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, hizo un llamado a los negociadores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), a trabajar con urgencia para lograr acuerdos con las cinco uniones y tres organizaciones sindicales bonafides con el propósito de evitar disloques en el servicio que se le brinda a los trabajadores lesionados en Puerto Rico.

“La situación entre la CFSE y las uniones de empleados que ahí laboran se ha extendido por mucho tiempo. Hago un llamado urgente a los negociadores del Fondo a agilizar las conversaciones con los líderes sindicales. Tiene que haber diálogo de las dos partes. No podemos perder más tiempo. Los trabajadores de Puerto Rico que se lesionan merecen un servicio de excelencia y mientras exista este impase esos servicios se ven afectados”, dijo el expresidente de la Cámara Baja.

“Luego de 24 horas de huelga es que los negociadores de la CFSE entraron en conversaciones con el liderado sindical, eso fue demasiado tiempo. Ahora llega la noticia de que se descontinuaron las negociaciones. No podemos permitir una huelga que afecte los servicios. Se tiene que insistir en la negociación constante y lograr unos acuerdos. Se tiene que cumplir con las promesas hechas y fijar fechas exactas y verificables de cuándo se cumplirá con las demás promesas ya”, mencionó Méndez.

“Tiene que haber diálogo constante entre las partes hasta lograr acuerdos, esta es una situación difícil que se tiene que atender con urgencia. El Secretario del Trabajo tiene que tomar cartas en este asunto y proceder conforme a su deber ministerial”culminó diciendo.

La Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Unión de Médicos, Unión de Contadores, Unión de Auditores, Unión de Abogados, Unión de Médicos, Asociación de Empleados y Federación de Empleados Gerenciales son los ocho gremios que agrupan a los trabajadores de la CFSE.

Por otro lado, el senador Juan Zaragoza Gómez emplazó “al Administrador del Fondo del Seguro del Estado a que, con la misma actitud positiva y celeridad que atendió el reclamo de Fortaleza para aportar 225 millones de la Corporación para mitigar el alza en el costo de la energía eléctrica y el agua por solo 3 meses, atienda los reclamos de los trabajadores del Fondo”.

“La eficiencia gerencial, los grandes avances e innumerables éxitos que el Administrador se atribuyó en unas vistas el año pasado en la Comisión de Hacienda, contrastan diametralmente con las condiciones deterioradas de las facilidades, incluyendo el Hospital Industrial y las oficinas regionales del Fondo. En cuanto a la justicia salarial, contrario a lo que dicen los detractores del Fondo, allí un supervisor hoy comienza ganándose $1,300, sin hablar de personal con doctorado y sobre 20 años de experiencia ganándose escasamente $3,000 al mes. Ya es hora de actualizar el Plan de Reclasificación que no se actualiza desde el 1989. Si usted aspira a ser al menos la sombra de un buen administrador comience por atender a sus empleados y no esconderse detrás de sus copartidarios que salen a su defensa, no por su capacidad, sino por mantenerlo a usted a su servicio”, leen las declaraciones escritas.