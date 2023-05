Contralor electoral multa a candidato a San Juan de Proyecto Dignidad por no depositar donativos en cuenta del comité de campaña

La Oficina del Contralor Electoral publicó hoy sus auditorías a las campañas de San Juan en el 2020 y concluyó que la de Nelson Rosario, candidato del Proyecto Dignidad incurrió en violaciones a la ley y reglamento al incurrir en Ingresos no depositados en la cuenta de banco del comité de campaña.

La multa impuesta es de $155.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia presentada por el Comité Nelson Rosario Rodríguez revelaron que el financiamiento de la campaña para las elecciones generales del 2020 no se realizó de acuerdo con la Ley y la reglamentación aplicable”, lee el informe del Contralor Electoral.

Inicialmente hubo seis señalamientos, pero solo prevaleció uno por el que se impuso la multa.

Los hallazgos iniciales eran:

Ausencia de cuenta bancaria para depósito de donaciones y pago de gastos.

Ingresos no depositados en la cuenta de banco del comité de campaña-parcial

Ingresos y gastos no informados.

Donantes no identificados conforme a la Ley.

Requerimiento de documentos firmados solicitados por la Oficina del Contralor Electoral.

Deficiencias en Controles Internos.

El que prevaleció fue el primero. “En tres ocasiones el comité dejó de depositar ingresos por la suma de $1,030.88. Los ingresos no depositados corresponden a tres aportaciones del candidato, dos de ellas fueron pagos por la suma de $775.00 a favor de una agencia publicitaria, provenientes de su cuenta personal y una aportación en efectivo de $255.88 que no fue depositada. Los candidatos no tienen un límite de aportación, no obstante, el dinero debe ser depositado en la cuenta bancaria de su comité de campaña”, lee el informe.

Se establece que “el dejar de depositar una contribución recibida directa o indirectamente por el comité en la cuenta de campaña constituye violación Reglamento Núm. 14, sobre Imposición de Multas Administrativas ante la Oficina del Contralor Electoral, Infracción Núm. 32 y cuya infracción conlleva la imposición de multas administrativas del doble de la cantidad dejada de depositar”.

Los donativos eran del propio Rosario. El Comité de Rosario planteó a los auditores que “Esos pagos fueron los primeros realizados en la campaña y por confusión se pagaron con los fondos personales del candidato si haberlos primero depositado en la cuenta de la campaña. Se solicitan disculpas por ese error que no tuvo la intención de violentar el ordenamiento. Se solicita a esta oficina que se reduzca la multa al diez por ciento de lo establecido”.

Ante esa respuesta, la Oficina del Contralor Electoral concluyó que “en su respuesta, el Comité Nelson Rosario Rodríguez, acepta el señalamiento de Ingresos no depositados en la cuenta de banco del comité de campaña. Por lo cual, la OCE se reafirma en que no fue corregido en su totalidad por el comité”.

La multa original que se le impondría sería de $1,550, pero se redujo a $155.

Finalmente, se le recomienda al comité “Establecer un sistema de control de depósitos que permita relacionar el origen del recaudo con el depósito y tener constancia que todos los ingresos recaudados se depositen dentro del tiempo dispuesto por la Ley”.

Aún los auditados pueden presentar una solicitud de reconsideración.