Contralor electoral concluye violación de ley y reglamentación en campaña de Manuel Natal, pero impone multa de $375

La Oficina del Contralor Electoral publicó hoy sus auditorías a las campañas de San Juan en el 2020 y concluyó que la del candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo incurrió en violaciones a la ley y reglamento al tener ingresos y gastos no informados en exceso al 10%.

La multa impuesta es de $375, luego que el comité enmendara sus informes y solicitara una multa menor.

“Las pruebas efectuadas y evidencia presentada por el Comité Manuel Natal Albelo revelaron que el financiamiento de la campaña para las elecciones generales del 2020 no se realizó de acuerdo con la Ley y la reglamentación aplicable”, lee la auditoría.

Inicialmente hubo cuatro señalamientos, pero solo prevaleció uno por el que se impuso la multa.

Los señalamientos iniciales fueron:

Ingresos y gastos no informados. Donantes no identificados conforme a la Ley. Deficiencias en controles internos. Requerimiento de documentos firmados solicitados por la OCE.

El que prevaleció fue el primero. “En el Borrador de Informe de Auditoría se le notificó al comité que habían dejado de informar, en los informes de ingresos y gastos, un total de $190,350.00 en ingresos, para un 82% del total de ingresos y $203,552.40 en gastos, para un 92% del total de gastos”, lee el documento.

El Comité de Manuel Natal enmendó en una ocasión los informes ante los señalamientos del Contralor Electoral.

“El Comité radicó o enmendó los informes para incluir las transacciones, no obstante, la Ley 222-2011 establece que en aquellos casos en los que el borrador contenga ingresos o gastos no informados en exceso al 10%, conllevará las multas administrativas según dispone la Ley”, apunta el informe del Contralor Electoral.

El comité expresó que “Según discutido con usted el pasado miércoles, 7 de septiembre de 2022, todas las deficiencias pendientes a las que hace alusión en su correo electrónico del 2 de septiembre de 2022, fueron debidamente subsanadas. En cuanto al Hallazgo #1, solicitamos respetuosamente a la Oficina del Contralor Electoral, la reducción de la multa, pues a pesar de que los ingresos y gastos no informados excedieron el 10% del total de ingresos y gastos, al día de hoy el 100% de ellos ha sido debidamente registrado y documentado. Agradecemos nuevamente la comunicación que hemos tenido con su oficina y el apoyo que hemos recibido en la clarificación de dudas con respecto a nuestros informes”.

El Contralor Electoral apunta que en su respuesta, “el Comité Manuel Natal Albelo, acepta el señalamiento de ingresos y gastos no informados. Por lo cual, se determinó que el hallazgo de ingresos y gastos no informados, establecido durante la auditoría prevalece y, por ende, dado que el comité no incluyó en sus informes ingresos y gastos en exceso al 10%, se configuró una infracción al Artículo 6.011 (e) de la Ley 222 y la sección 2.6, Infracción Núm. 34 del Reglamento Núm. 14″.

La multa original era de $2,500.00, que representa el máximo por infracción. Pero se redujo. El informe apunta a que “a tenor con el Artículo 10.001 de la Ley 222, el auditado compareció ante la OCE, aceptó la violación y aceptó pagar una multa administrativa. Por lo cual, se determinó imponerle una multa reducida de $375.00 que representa el 15% de la multa que corresponde a esta infracción, a tenor con el Reglamento Núm. 14, supra. Se determinó, además, que, si el auditado solicitara la reconsideración de la determinación sobre este hallazgo, se estaría evaluando su solicitud tomando en consideración la multa impuesta en su cuantía original, antes de reducirse”.

Aún los auditados pueden presentar una solicitud de reconsiderar.