Jueza Swain convoca vista urgente ante diferencias por el Plan de Ajuste de la AEE

La jueza del tribunal federal de quiebras, Laura Taylor Swain, convocó una vista urgente para el próximo lunes debido a las diferencias entre las partes en el caso del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según se indicó en el documento del Tribunal Federal, la vista se llevará a cabo el lunes, 8 de mayo por videoconferencia.

El Plan de Ajuste de la Deuda para la AEE fue sometido por la Junta de Control Fiscal a finales de diciembre del 2022 e incluye cargos adicionales a los abonados por 35 años que se reflejarán en la factura.

Jueza Taylor Swain convoca a vista urgente para el lunes, 8 de mayo para ver POR QUÉ no fluye la mediación entre las partes en el Plan de Ajuste de la Deuda de AEE. @radioislatv pic.twitter.com/BTH9coRmQR — Milly Méndez (@MillyMendezpr) May 3, 2023

Según el Plan, para la mayoría de los acreedores, la AEE emitirá nuevos bonos con una tasa de interés anual del 6 por ciento pagados mediante un cargo híbrido que consiste en una tarifa fija de conexión y un cargo volumétrico que se añadirá a las facturas de electricidad de los clientes de la AEE en función de su consumo eléctrico. La Junta de Supervisión no ha puntualizado la forma en que se aplicará el cargo y su impacto en los hogares y empresas individuales, pero el cargo promedio según el Plan radicado será de aproximadamente la mitad de lo que les costaría a los clientes la deuda existente de la AEE durante el término de vigencia de los bonos.

La semana pasada el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitja González, informó que el sindicato radicó en la Corte de Título III un informe pericial preparado por Thomas Sanzillo, experto en finanzas y director de Finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) oponiéndose al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) donde la Junta de Control Fiscal pretende subir las tarifas por no ser viable.

“En el informe de Sanzillo se denuncia que el Plan de Ajuste no puede confirmarse, por no ser viable, ya que no permite que la AEE pueda contar con fuentes de financiamiento adecuadas para completar la reconstrucción, dar un servicio confiable a base de energía renovable y poder pagar la deuda ajustada por dicho Plan”, explicó.

El presidente de la UTIER, recalcó que el Director de IEEFA concluyó que el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE no es un nuevo comienzo, al contrario es el atolladero de siempre envuelto en un papel diferente.