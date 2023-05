Manuel Natal desliga a Victoria Ciudadana de expresiones racistas del licenciado Manuel Moraza

El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, distanció este martes, a la colectividad por completo de expresiones racistas que realizó en sus redes sociales un abogado que en el pasado compartió oficinas con la representante Mariana Nogales.

Néstor Duprey denuncia ataque racista de colaborador de Mariana Nogales

El licenciado Manuel E. Moraza Ortiz publicó un comentario con un ataque racista contra el analista político Néstor Duprey y el senador novoprogresista, Carmelo Ríos Santiago que fue denunciado por el mantenedor del podcast Palabra Libre. Tanto Duprey como Ríos reaccionaron esta mañana en entrevista radial (Radio Isla 1320am) repudiando las expresiones. Ríos pidió una disculpa pública e incluso una expresión de la senadora, Ana Irma Rivera Lassén, pasada presidenta de MVC.

En el mismo espacio radial, Natal aseguró que las expresiones de Moraza Ortiz “no representan los valores del MVC, no son representativas del país que queremos vivir”. Dijo que al condenar la expresión adjudicada al licenciado Moraza Ortiz, hablaba por el MVC y la representante Mariana Nogales. Así mismo, aseguró que el abogado no ocupa ninguna posición en el MVC, ni ha participado —que él conozca— en actividades oficiales de la colectividad. También le salió al paso a la caracterización de Moraza Ortiz como socio de Nogales, pues dijo que el que en el pasado hayan compartido oficinas, no significa que hayan sido socios. Así mismo, enfatizó que la representante Nogales dedica la totalidad de su tiempo al trabajo legislativo, por lo que hace tiempo no tiene oficina legal privada. “El hecho de que hayan compartido oficinas, no los vincula de por vida”, dijo Natal.

“MVC se ha destacado precisamente por combatir las distintas representaciones del racismo y del machismo”, sostuvo el coordinador general de la colectividad.

De otra parte, Natal levantó bandera sobre la reacción del senador Carmelo Ríos. “Las expresiones de Carmelo Ríos son expresiones machistas y racistas […] pretender que una mujer por ser negra tenga que venir a responder por lo que ha dicho un hombre blanco, eso es machismo[…] pretender que una mujer tenga que responder por lo que dijo un hombre son expresiones machistas”, afirmó Natal. Advirtió además que “cuidado que no se termine incurriendo en conductas que reproducen el mismo machismo y xenofobia que se pretende combatir”.

Manuel Natal desliga a Victoria Ciudadana de expresiones racistas del licenciado Manuel Moraza

Tanto Mariana Nogales, como @VictoriaPorPR, condenamos cualquier tipo de discrimen, incluyendo el racismo.



Las expresiones que se le atribuyen al Lcdo. Moraza son reprochables y no son representativas de los valores y los principios que promulgamos en Victoria Ciudadana. — Manuel Natal Albelo (@manuelnatal) May 2, 2023

En entrevista con Radio Isla 1320 am, Duprey sostuvo que: “En Puerto Rico no podemos tolerar que el racismo se convierta en moneda de uso común. Es un ataque eminentemente racista”.

Por su parte, el senador Ríos Santiago aseguró en entrevista con la dicha emisora que: “Yo le voy a pedir al compañero en la profesión que haga un acto de contrición y se disculpe públicamente. Durante toda mi carrera, ‘el negrito’, ‘mira este’ y ‘lo otro... todas estas cosas que uno tiene que…. no que aguantar, sino que son aguantables en la política. Cuando yo empecé éramos pocos los de la raza negra y puertorriqueños”.

Este añadió que: “No le podemos permitir a esta gente es que hagan esos comentarios y pasen por debajo del radar, hay que denunciarlos y plantearlos por lo que son racistas. Es lamentable que en el 2023, que hemos tenido un presidente de Estados Unidos negro y hemos avanzado muchísimo en temas de derechos civiles haya un abogado con licencia, que le recuerdo que la presidenta de su partido es negra, que es la licenciada Rivera Lassen. Que me imagino que él no se atreverá hablar así de la licenciada Rivera Lassén”.

Mientras, exhortó a la senadora y presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, que investigue la situación.

“Le estoy pidiendo a la licenciada Rivera Lassén, que no tiene que ver nada con este comentario, pero que exponga si este abogado que representa mucho de los haberes de Movimiento Victoria Ciudadana representa lo que el partido postula”.

Radio Isla informó que intentó comunicarse con el abogado del comentario en Facebook, pero este dijo estar muy ocupado. Así mismo, se informó que la cuenta de Facebook habría sido borrada.