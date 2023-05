Ana Irma Rivera Lasen condena expresiones racistas de abogado que compartió oficinas con Mariana Nogales

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassen condenó las expresiones racistas realizadas por el licenciado Manuel Moraza Ortiz quien es colaborador de la representante Mariana Nogales.

En sus expresiones, la senadora señaló que decirle “mona” a las personas negras no es un “chiste” sino una conducta racista que ha persistido por años en la isla.

“Decir que se lleven a dos personas negras con los animales del zoológico no puede tener otra lectura que no sea la racista. El racismo se da de maneras diversas y en ocasiones inconscientes. Lo aprendemos, lo hacemos parte de nuestras expresiones, lo naturalizamos y por eso es que para combatirlo primero es necesario reconocer las formas diversas en que se reproduce”, expresó.

“En otras ocasiones he expresado que decirle mona a una persona negra, no es un chiste, es un insulto racista. A mí, por ejemplo en comentarios en las redes sociales o la prensa me dicen mona, fea, bruta, excreta (en su versión impublicable). Estos son algunos de los insultos que recibo de las personas que difieren de mí y que en vez de argumentar, me atacan con insultos racistas y degradantes. Algunas son personas reales y otros son personajes ficticios. En ambas modalidades son parte de mis “seguidores de odio” usuales y constantes”, añadió.

La senadora concluyó señalando que las jornadas antirracistas que se llevaron a cabo en marzo del 2023 son pertinentes para continuar la educación antirracista en la isla e identificar el racismo.

Néstor Duprey denuncia ataque racista de colaborador de Mariana Nogales

El profesor y analista Néstor Duprey denunció a través de las redes sociales un “comentario racista” por parte del licenciado Manuel Moraza Ortiz, quien también es colaborador de la representante Mariana Nogales.

“No suelo contestar ataques y menos si son mendaces. Pero me parece que este comentario racista del licenciado Manuel Moraza y el resto de mentiras que escribe son ademas de bajunas, nocivas para quien pretende defender. Al licenciado Moraza que no me dedique un minuto mas” (sic.), escribió Duprey en su cuenta de Twitter.

Estas declaraciones se dan luego que Moraza Ortiz, quien borró el post y su cuenta de Facebook, publicara un comentario contra el profesor y el senador novoprogresista Carmelo Ríos Santiago.

“Si no hay inconveniente con PETA, aprovechen que están trasladando los animales del zoológico de Mayagüez, para que de una vez le don pon a Néstor Duprey y a Carmelo Ríos”, escribió Moraza Ortiz en su cuenta de Facebook.

En entrevista con Radio Isla 1320 am, Duprey sostuvo que: “En Puerto Rico no podemos tolerar que el racismo se convierta en moneda de uso común. Es un ataque eminentemente racista”.

Por su parte, el senador Ríos Santiago aseguró en entrevista con la dicha emisora que: “Yo le voy a pedir al compañero en la profesión que haga un acto de contrición y se disculpe públicamente. Durante toda mi carrera, ‘el negrito’, ‘mira este’ y ‘lo otro... todas estas cosas que uno tiene que…. no que aguantar, sino que son aguantables en la política. Cuando yo empecé éramos pocos los de la raza negra y puertorriqueños”.

Este añadió que: “No le podemos permitir a esta gente es que hagan esos comentarios y pasen por debajo del radar, hay que denunciarlos y plantearlos por lo que son racistas. Es lamentable que en el 2023, que hemos tenido un presidente de Estados Unidos negro y hemos avanzado muchísimo en temas de derechos civiles haya un abogado con licencia, que le recuerdo que la presidenta de su partido es negra, que es la licenciada Rivera Lassen. Que me imagino que él no se atreverá hablar así de la licenciada Rivera Lassén”.

Mientras, exhortó a la senadora y presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, que investigue la situación.

“Le estoy pidiendo a la licenciada Rivera Lassén, que no tiene que ver nada con este comentario, pero que exponga si este abogado que representa mucho de los haberes de Movimiento Victoria Ciudadana representa lo que el partido postula”.