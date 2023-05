Casi todo listo para la elección especial en el PPD

A menos de una semana para elegir a la persona que ocupará la presidencia de la colectividad, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, adelantó que está casi todo listo para la elección y que se espera que a las 6 de la tarde ya estén los resultados.

Los candidatos a presidir la colectividad son la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el representante Jesús Manuel Ortiz, y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. La elección especial del PPD se realizará el próximo domingo, 7 de mayo.

Torres indicó que el proceso de la elección se compone de cuatro etapas en las que se coordina, se planifica y se ejecuta. Comentó que actualmente se encuentran en la segunda etapa.

“Estamos dos días adelantados al calendario que se supone que estemos llevando, puesto que el viernes cerramos los maletines y estamos en espera, ya los tenemos por ruta en grupos esperando los vehículos que llegan el miércoles para cargarlos y distribuirlos”, dijo.

El comisionado electoral explicó que son 350 colegios de votación en 114 centros y que ya tiene los 350 funcionarios de colegio por cada candidato y los 350 funcionarios institucionales.

“Cada colegio de votación tendrá cuatro funcionarios, uno identificado con cada uno de los candidatos y uno identificado con la comisión que no se identifica con nadie y es el encargado de mantener la pureza”, explicó Torres.

Ante cuestionamientos sobre cuántas personas espera que vayan a votar Torres respondió “muchas” y no quiso dar un número preciso.

“No me gusta dar número y hasta ahora no lo he hecho. Eso se lo dejo a las campañas de los candidatos. Sí les puedo asegurar a los populares que vayan a votar que tenemos papeletas suficientes porque las imprimimos en los cientos de miles”, aseguró.

De haber alguna controversia, Torres dijo que el reglamento que se redactó para este evento establece que tanto en los colegios como en la Junta de Unidad, se dirime en la junta local por votación.

Las puertas de los colegios abren a las 8 de la mañana y cierran a las tres de la tarde. Torres aseguró que nadie se va a quedar sin votar y que toda persona que esté en la fila antes de la hora de cierre tendrá un turno para votar.

“Se va a utilizar el método de fila cerrada para que el que esté pasada las 3 de la tarde en fila pueda votar. Se reparten unos turnos y se van a mantener votando hasta que culmine el ultimo que tenga turno”, explicó.

Por otra parte, hay más de un millón de personas en el registro de electores que van a utilizar. Según afirma el comisionado electoral, esto “le da la oportunidad que cualquier persona no solamente los allegados del Partido Popular, sino cualquier persona que se sienta atraído, que tenga el deseo de votar o piense que el partido popular es una opción para las elecciones del 2024 al momento de elegir al presidente”.

El cierre del registro para inscripción fue el 31 de marzo, por lo que toda persona que estaba inscrita hasta el 31 de marzo podrá votar. Sin embargo, todo el que llegue que no estaba inscrito a esa fecha, tendrá que ser añadido a mano.

Además, toda persona que quiera ir a votar podrá hacerlo utilizando cualquier identificación. Ya sea con la tarjeta electoral, la licencia de conducir, la identificación mejor conocida como Real ID, pasaporte. También se aceptará la licencia virtual que aparece en la aplicación del CESCO, sin embargo, tendrá que ser desde la aplicación del CESCO y no una captura de pantalla.