Realizan torneo de softball para pagar la defensa de Sixto George

La familia del productor y convicto por extorsión Sixto George celebró ayer, sábado, un torneo de softball para recaudar donativos para pagar su defensa.

“Ha sido increíble ver cómo familiares y amigos se han identificado en el pueblo de Salinas. Mucho gente ha llegado aquí y ha dado sus donativos”, expresó el hermano del productor, Jorge Díaz Colón, en entrevista con Telenoticias.

“Si nos estás viendo Sixto, quiero que sepas que estamos luchando día a día con el corazón. Sabemos que eres inocente”, comentó Díaz Colón durante el torneo, que se realizó en un parque del barrio La Plena en Salinas.

Según indicó la familia, sus esperanzas están en el Tribunal Apelartivo del Primer Circuito de Boston.

A principios de abril, la defensa del productor radial Sixto “George” Díaz Colón solicitó al Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico que se cambiara la vista de sentencia contra este luego de que fuera encontrado culpable de extorsión el pasado mes de febrero.

La defensa de Díaz Colón pidió al juez Francisco Besosa que se moviera para el 5 de junio, la vista pautada inicialmente para el 5 de mayo. La petición fue concedida por el juez federal.

En la moción, la representación legal del productor, el licenciado Rafel Castro-Lang, solicitó mayor tiempo para preparar el reporte y potenciales objeciones en la vista de sentencia.

Díaz Colón fue ingresado de manera inmediata a la cárcel hasta que se le dicte su sentencia.

Jurado encuentra culpable a Sixto George de los tres cargos en su contra

Sixto “George” Díaz Colón fue encontrado culpable de manera unánime de haber cometido extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia el pasado 3 de febrero.

El jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres se había retirado a deliberar luego de que tanto el ministerio y la defensa habían presentado sus argumentos finales. Para no contaminar el proceso, el juez Francisco Besosa le pidió ayer al jurado que no leyeran noticias sobre el caso, no buscaran en internet y que no escucharan radio, previo a culminar la deliberación.

Díaz Colón estaba acusado de extorsión, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia en una investigación federal.

A su salida del tribunal, el abogado de Díaz Colón, Rafael Castro Lang, admitió estar decepcionado ante las determinación del jurado y adelantó que tan pronto se emita la sentencia, su equipo legal estará apelándolo.