Muere peatón en accidente fatal en Bayamón

El Negociado de la Policía investigó esta mañana la muerte de un peatón en la carretera 167 en Bayamón.

Según la información preliminar, una mujer identificada como Jan Morales González de años 46 y residente en Bayamón, conducía a una velocidad no segura por la carretera 167 en dirección hacia Rexville, y, al llegar frente al restaurante Starlyn, no cedió el paso al peatón no identificado que cruzaba la vía ocasionándole la muerte.

Morales González fue transportada a Patrullas Carreteras de Bayamón donde se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando .171% de alcohol en su organismo.

Al momento, el agente Luis Hernández, adscrito a Patrullas Carreteras de Bayamón y la fiscal Yarrelly Sánchez, se hicieron cargo de la investigación.