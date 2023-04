Senadores del PNP arremeten contra mayoría Popular por colgar nombramiento de directora de PRITS

Los senadores del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, Marissa ‘Marisita’ Jiménez, Wanda ‘Wandy’ Soto, Gregorio Matías, Migdalia Padilla, Nitz Morán, Juan Oscar Morales, arremetieron este jueves contra la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado por colgar el nombramiento de Nannette Martínez Ortiz como principal oficial de la Oficina de Innovación e Informática del Gobierno de Puerto Rico (PRITS, por sus siglas en inglés).

“Es inaceptable la acción que tomó la delegación del partido popular contra una excelente servidora pública, la señora Nannette Martínez, quien desde que fue nominada para dirigir PRITS no ha hecho otra cosa que trabajar, dia y noche, para transformar al gobierno en uno digital con el fin de servirle al pueblo de forma mas efectiva. No hay ningún señalamiento de mal trabajo, por el contrario, el informe negativo a su nombramiento destaca sus logros. Lo que hicieron fue una falta de respeto a una mujer puertorriqueña que ha trabajado bien por su Isla”, expresaron en un comunicado.

“Los populares, como sabían que habían los votos para aprobar el nombramiento, decidieron bajar el informe cuando tres compañeros de delegación no pudieron asistir por razones de salud. Aprovecharon ese momento para bajar el informe y aun así no lograron la mayoría de los votos, la votación fue de 12 a 12. Es una lastima lo que esa delegación ha hecho pero noviembre de 2024 esta a la vuelta de la esquina y la gente se acordara de lo que le hicieron a Nannette, lo que le hicieron a Larry Seilhamer y muchos otros buenos nominados del Gobernador, los cuales fueron colgados por capricho, no por sus méritos”, añadieron.

“Tomaron de ejemplo a una excelente mujer para tratar de anotar puntos políticos contra el Gobernador. Pensaron más en su política partidista que en el bienestar de Puerto Rico. Como si fuera poco, tampoco permitieron una votación libre, con todos los presentes, pues nunca se nos informó que bajarían hoy ese informe. No hay duda de la mala intención de este acto. El PPD volvió a fallarle a Puerto Rico, por eso hasta líderes del partido sostienen que llegaran terceros en las elecciones de 2024″, concluyeron.