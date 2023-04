Campaña busca educar a los jóvenes sobre las consecuencias de guiar ebrio tras las Justas LAI 2023

Con el eslogan de campaña “Si vas a beber, #PasaLaLlave”, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) pretende educar a los jóvenes que se den cita en las Justas Interuniversitarias. Así lo dejó saber el director ejecutivo de esta agencia de gobierno, Luis Rodríguez Díaz. Este año los eventos deportivos se llevarán a cabo en Mayagüez.

El funcionario destacó que el esfuerzo va dirigido principalmente a los jóvenes de 16 a 24 años, demográfico que se caracteriza por participar de las festividades que se llevan a cabo antes, durante y después de las competencias atléticas.

“Como estrategia principal, estaremos pautando nuestra campaña en los medios digitales de mayor utilización del público meta. Asimismo, durante el fin de semana, tendremos una guagua con pantallas digitales que se estacionará en los lugares de encuentro de mayor consumo de alcohol para proyectar el anuncio TV y el jingle “Pasa La Llave”, expresó Rodríguez Díaz al añadir que la pauta mediática también incluirá radio, prensa, TV y redes sociales.

Como parte de esta iniciativa, se exhibirá un carro chocado en distintas intersecciones en Mayagüez con el slogan de campaña “Si vas a beber, #PasaLaLlave” con la intención de mostrar de manera física una de las consecuencias de guiar borracho.

Por otra parte, los Proyectos FIESTA (Facilitadores Instructores en Seguridad, Tránsito y Alcohol), adscritos a la CST, también estarán presentes durante las Justas en horarios diurnos y nocturnos en las instalaciones deportivas donde se llevarán a cabo los eventos. Además, se estarán repartiendo material educativo que también incluye recomendaciones adicionales a las de pasar la llave.

“Estos Proyectos están creados con el fin de prevenir y reducir los choques, heridos y fatalidades de conductores en estado de ebriedad entre las edades de 16 a 24 años como un esfuerzo realizado por la Comisión para garantizar la seguridad vial. Su propósito principal es educar con el mensaje preventivo de pasar la llave si se ha consumido bebidas alcohólicas”, explicó el ejecutivo de la CST.

Las estadísticas revelan que no se han registrado fatalidades de tránsito relacionadas con el alcohol en recientes ediciones de las Justas, pero “no por eso vamos a bajar la guardia. Existen maneras de llegar seguros de vuelta al hogar, como pasar la llave, identificar un conductor designado que no beberá alcohol o utilizar un método de transporte alterno”, añadió Rodríguez Díaz.

Se advirtió que policías estatales y municipales estarán interviniendo con conductores que violen la Ley de Tránsito, especialmente con aquellos que conduzcan bajo los efectos del alcohol. A manera de recordatorio, se informó que personas mayores de 21 años no deben exceder de 0.08% de alcohol en la sangre. En el caso de los jóvenes de 18 a 20 años, el porcentaje no debe ser mayor a 0.02%, y menores de 18 años no deben ingerir bebidas alcohólicas.

“La aportación social por parte de los jóvenes para lograr unas vías públicas más seguras es imperativa, y eventos como este abre una oportunidad adicional para demostrar que el consumir alcohol responsablemente salva vidas en la carretera. El mensaje es claro, si vas a beber, pasa la llave”, finalizó el ejecutivo.