Pierluisi mantendrá a directora de PRITS aunque el Senado la haya colgado

El gobernador Pedro Pierluisi anticipó el jueves que si el Senado no reconsidera la colgada al nombramiento de la directora ejecutiva de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), Nannette Martínez Ortiz, la va a mantener como funcionaria del gobierno.

“No me voy a adelantar a los eventos, pero yo no voy a perder a ese recurso, si ella quisiera continuar la laborando en el gobierno. Pero otra vez, no me quiero adelantar porque entiendo que tiene los votos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuando el Senado le colgó al primer nominado para esa posición, Enrique Völckers Nin, Pierluisi Urrutia creó la Secretaría Auxiliar sobre tecnología para mantenerlo como funcionario.

“Este asunto se debe reconsiderar a principios de la otra semana, porque llora ante los ojos de dios que una persona capacitada como Nannette Martínez, la segunda que se le presenta al Senado caiga en este Vía Crucis. Esta fuera de lugar estar votando a base de Regla de Caucus. ¿Qué es lo que pasa, que no se atreven permitir que voten de acuerdo a su conciencia los miembros de su delegación? Esas no son formar de tratar a los seres humanos decentes que quieren servirle al pueblo de Puerto Rico”, añadió.

Según el gobernador, si reconsideran la votación, Martínez Ortiz debería tener 15 votos.

Con 12 votos a favor y doce en contra (porque faltaron tres senadores del Partido Nuevo Progresista), el Senado votó sobre el informe negativo de la Comisión de Nombramientos. Al ser un empate, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago determinó que el nombramiento quedaba colgado. El Senado recesó los trabajos hasta el martes dos de mayo.

Pierluisi cataloga como “mala fe” que el Senado colgara nombramiento de PRITS

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, catalogó como un acto de “mala fe” que el Senado de Puerto Rico colgara el nombramiento de la directora de Oficina de Innovación e Informática del Gobierno de Puerto Rico (PRITS, en inglés), Nanette Martínez.

“En el día de hoy, en una acción de total mala fe, el Senado de Puerto Rico bajó un informe negativo contra la Directora de PRITS, Nannette Martínez, sin haber notificado a todos los portavoces que se iba a atender el nombramiento. La votación fue un empate, a pesar de que se sabía que la nominada tenía los votos para derrotar ese informe y ser confirmada. De hecho, el presidente le informó al portavoz del PNP que el nombramiento no iba a ser considerado hoy”, expresó el gobernador.

Pierluisi también señaló que el presidente del Senado, José Luis Dalmau “mediante un procedimiento atropellado y a pesar del empate, no permitió la reconsideración del asunto según lo establece el reglamento del Senado”.

“La directora Nannette Martínez es una mujer profesional capacitada que ha estado llevando a cabo una labor encomiable en el proceso de digitalización de nuestro gobierno y muy particularmente a la luz de los ataques cibernéticos que se están viendo alrededor del mundo. Este es otro intento de obstaculizar la labor gubernamental y nuestro pueblo debe rechazarlo. Exijo al presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, que dé paso a la reconsideración y permita que los senadores voten en buena lid. Eso es lo que se merece Puerto Rico”, concluyó el gobernador.

El nombramiento recibió 12 votos a favor y 12 en contra, por lo que quedó sin aprobar.

La semana pasada, el Senado dejó sobre la mesa el nombramiento de Martínez Ortiz así como el de Hiram Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Un informe negativo sobre el nombramiento de Martínez Ortiz fue incluido en el calendario de asuntos de la sesión senatorial de hoy, lo que provocó duras críticas de parte de senadores del PNP, PIP y MVC.

Algunos de esos legisladores acusaron a sus contrapartes del PPD de traer el informe negativo a la sesión de hoy debido a que pretendían aprovechar la ausencia de varios senadores para colgar el nombramiento de la principal oficial de PRITIS.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, dispuso que se realizara una votación a favor o en contra de la nominada y no del informe, lo que dio paso al empate 12-12.