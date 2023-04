Lecciones en ruta a la vida independiente

La vida está llena de maestros que a veces pasan desapercibidos. Para aprovechar sus enseñanzas, hay que agudizar los sentidos; andar con mirada atenta, escucha dispuesta y deseos de compartir con otros esas lecciones aprendidas.

Esta edición de Real Characters, un proyecto dedicado a promover la inclusión, presenta a jóvenes que, quizás sin proponérselo, ofrecen lecciones de lucha, determinación y esperanza a quienes interactúan con ellos. Son jóvenes diagnosticados con autismo que, con una importante red de apoyo y confiando en sus talentos, demuestran que son capaces de alcanzar una vida independiente y cumplir sueños profesionales.

Todos han encontrado en las artes lugares donde expresar sus talentos, pensamientos y emociones. Tres de ellos son estudiantes universitarios del Programa de Habilidades + (Plus) de la Universidad del Sagrado Corazón (USC). Se desarrollan en la música, el teatro y el fotoperiodismo. También conversamos con la mamá de una artista del dibujo quien, aunque tiene limitaciones verbales, ha encontrado formas maravillosas de comunicarse y emprender.

Una actriz que sueña en grande

Naylea Otero Rodríguez tiene 20 años y se declara “prepa”. Su entrada a la universidad fue un desafío, porque era la primera vez que salía de su espacio cómodo en Barceloneta, donde se crío y reside. Viaja todos los días a San Juan donde estudia Teatro en la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la USC. Llegar a la universidad “fue fuerte para madurar mi vida. Estaba estrésica… ir a un campus tan grande”.

Sin embargo, en su muy corto tiempo como estudiante universitaria, Naylea ha participado de dos obras de teatro, Todos los Ruiseñores Cantan y Cien Años de Soledad. “Siempre me gustaba la imaginación y creatividad, ser libre. Me gustaba los personajes de películas”, relata la joven. Sus planes como actriz no parecen tener límites. Naylea se visualiza trabajando en grandes empresas cinematográficas como Disney y Paramount, o realizando comerciales para televisión. A diferencia de otros actores, que para llegar al cine internacional se esfuerzan por perfeccionar su inglés, Naylea trabaja esmeradamente por “pulir” su español, pues, de pequeña, se sintió más cómoda hablando inglés y lo olvidó.

Agradece a su padre que le ayuda en ese esfuerzo por recuperar su idioma de nacimiento. Su mamá, Farah Rodríguez, fundó Autenticorillo, una organización para apoyar a adolescentes y jóvenes con autismo en su transición a la vida independiente. En palabras de Naylea, Autenticorillo sirve de apoyo a jóvenes como ella, pues “algunos no están controlando sus emociones y están intensos. Con la ayuda todo es posible”, afirma. Para ellos, Naylea desea lo mismo por lo que su familia trabaja. “Es importante ayudarlos a madurar su autismo, como yo, hacerlo más funcional para que la gente no haga bullying y cosas malas, porque eso afecta su futuro”, expresa.

Agradecida de poder desarrollar su talento

Solía ver televisión de cabeza. A veces, todavía lo hace. Esa, cree, fue la primera señal que notó su mamá de que debía busca ayuda para Wilmarie Olivera Negrón. Gracias a ese apoyo que recibió desde temprano en su vida, pudo desarrollarse como una estudiante exitosa que hoy se prepara como cantante y compositora.

Wilmarie Olivera Negrón Real Characters 2023: Wilmarie Olivera Negrón (Dennis A.)

“Ha sido el apoyo de mami una de las razones por las que yo he crecido. Me ayuda en cosas con las que yo no puedo sola”, comenta Wilmarie, de 18 años. Su madre y sus hermanas han sido cruciales para “resolver” los obstáculos que ha encontrado. Destaca que una de sus hermanas estudia neuropsicología, porque quiere especializarse en niños con autismo. “Siempre están ahí para defenderme”, sostiene.

También dice que, en su camino académico, ha tenido “la suerte” de contar con buenos maestros, que creyeron en ella. Ahora, como estudiante del Programa de Música de la USC, practica lo que siempre disfrutó: cantar. “Me siento muy cómoda en mi universidad. Me encanta mi universidad”, afirma.

Wilmarie también compone y no se limita a una sola temática o género musical, así que dejará que su carrera la definan sus letras. “Quiero ser cantante. Siento que soy una persona que no le gusta la idea de atascarse en un solo género. Todas mis canciones van a depender de lo que escriba, de lo que salga”, expresa.

Emprende con Los Dibujitos de Denise

La artista Denise Joaliz Romero Alvarado tiene 15 años. Aunque tiene limitación para expresarse verbalmente, ha sabido desarrollarse excepcionalmente en el dibujo. Desde que fue diagnosticada con autismo a los tres años, Denise dibuja. Nunca tomó clases. Su mamá Lizania Alvarado relaciona su talento con las terapias ocupacionales que ha tomado a través de los años y que le permitieron desarrollar sus habilidades de motor fino.

Denise Joaliz Romero Alvarado Real Characters 2023: Denise Joaliz Romero Alvarado. (Dennis A.)

“Ella todo el tiempo está dibujando, todo el tiempo está creando. Es una forma que ella misma me enseñó que ‘no tengo que ser del todo verbal para vivir de ese talento’”, expresa Lizania, fundadora de Los Dibujitos de Denise, un proyecto de emprendimiento que busca ayudar a su hija a lograr independencia económica cuando sus padres ya no estén. Es también un modo de darle esperanza a Denise y de visibilizar los retos que enfrentan las familias que conviven con alguna persona dentro del espectro del autismo.

“Esto es un camino de obstáculos todo el tiempo, donde hay momentos difíciles, pero también hay momentos de alegrías”, señala Lizania. Con Los Dibujitos de Denise, la familia tiene, además, la misión de dar a conocer estas realidades tan diversas, que requieren de la educación y empatía de todos. Por eso, cada producto con los animales y muñecos imaginados y creados por Denise pretenden abrir una conversación y concienciar sobre las capacidades que tiene toda persona con diversidad funcional, especialmente con autismo, dice la madre.

“Hay que dejar de decir que ellos están en su mundo, porque ellos son parte de este mundo. Su comportamiento es aislado, pero son parte de nuestro mundo… Ellos tienen el derecho de poder moverse y estar en un sitio igual de cómodos e igual de seguros como nosotros lo hacemos”, concluye Lizania.

Puede conocer más sobre el trabajo artístico de Denise en losdibujitosdedenise.com.

Mirada atenta a lo que le rodea

Cuando piensa en personas importantes en su vida, Alejandro Marrero Velázquez menciona a sus abuelos Israel y Nilda Marrero, porque lo cuidaron y ayudaron aunque no sabían que muchos años más tarde tendría un diagnóstico de autismo. Alejandro tiene 21 años y hace apenas dos años recibió el diagnóstico.

Alejandro Marrero Velázquez Real Characters 2023: Alejandro Marrero Velázquez. (Dennis A.)

“Los retos que he tenido son de una vida, pero no estamos aquí para escribir una novela. Estamos aquí para escribir un reportaje”, comenta con humor. Esos retos los define como “control del ser” para poder tener una vida más llevadera. Amante de la lectura, el joven es parte del Book Club de la universidad y se inclina por libros que tratan sobre filosofía e historia.

Alejandro dice que le va muy bien como estudiante universitario y que su plan es convertirse en fotoperiodista o fotógrafo comercial. El joven ya posee una certificación de diseño gráfico, que sabe le servirá en su carrera profesional. Al igual que Naylea, su idioma principal es el inglés, por lo que se esfuerza para seguir aprendiendo español. Con curiosidad, ha comenzado a explorar el japonés.

Actualmente, recibe los servicios de asistencia de Habilidades + en la USC y cuenta con asesoría académica. Alejandro considera la escucha y la comprensión como las claves para relacionarse con personas con diversidad funcional y eso es lo que pide. “No solo con autismo, sino con cualquier cosa distinta que una persona pueda tener, diría que escuchando lleva un gran paso para tratar de entender. Puede ser que no haga mucho sentido al principio, pero si le das la oportunidad a la persona y llegas a conocerla mejor, puedes llegarla a entender”, asegura.