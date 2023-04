En su cumpleaños, Pierluisi asegura que será gobernador hasta que tenga casi 70 años

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se encuentra celebrando sus 64 años en el día de hoy y en una entrevista radial aseguró que todavía falta para salir de su trabajo como primer ejecutivo el cual indicó finalizará en enero del 2029.

Pierluisi dijo en entrevista con WKAQ 580 que durante el día de hoy, su cumpleaños, ha estado trabajando y que finalizará la celebración con una fiesta moderada con su familia en horas de la noche.

“Por ahora lo que estoy es trabajando, no me han dado break, pero eso es así porque este trabajo mío es 24/7″, expresó. “Por la noche voy a tener una reunión familiar y ahí me cantarán el Happy Birthday, el cumpleaños con moderación festejaré estos 64″, añadió.

Sobre la posibilidad de ser retado por la comisionada residente en una primaria por la candidatura a la gobernación en el PNP, Pierluisi, aseguró que resultaría vencedor en “cualquier contienda”.

“Definitivamente, estoy listo para cualquier contienda, no creo que esa primaria se va a dar pero lo he dicho en varias ocasiones, es importante que Puerto Rico tenga un gobernador por ocho años, por dos cuatrienios eso lleva una estabilidad que es indispensable para el crecimiento que estamos teniendo y que queremos seguir teniendo, esto no es personal, esto yo lo dije desde el primer día”, expresó el primer ejecutivo.

“Sin duda alguna voy a permanecer en cualquier contienda, sea en mi partido que no la veo venir, pero si se diera prevalezco y definitivamente en la elección general”, añadió.

Pierluisi aseguró que estará en la posición de gobernador de Puerto Rico por los próximos cino años y señaló que la isla necesita un gobernador que esté dos cuatrienios para darle “estabilidad” al gobierno.

“Lo hago no por ambición personal porque ya soy gobernador, ya yo llegué a este puesto al cual había aspirado anteriormente, lo hago porque entiendo, estoy convencido que es lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico y pasaré el batón, no en el 2024, exactamente te lo voy a decir ahora...el batón se va a pasar en cinco años, ocho meses y cuatro días más, así que tengan un poco de paciencia”, dijo el gobernador confiado en que saldrá electo en el 2024.

Sobre la primaria para la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), el gobernador no quiso comentar y aseguró él ser popular sería una “remota posibilidad” que “no existe”.