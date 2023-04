Elizabeth Torres, quien es parte de la delegación para la estadidad en Washington, volvió este lunes, a arremeter contra el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Los botaría a los dos [Pierluisi y González] al zafacón. Ninguno sirve. Me corto la mano antes de votar por cualquiera de esas dos personas”, dijo Torres en entrevista con WKAQ 580am ante la posibilidad de una primaria entre los mencionados políticos rumbo a las elecciones de 2024.

Torres aseguró, además, que tanto Pierluisi como González “son corruptos”.

“Son corruptos... porque no se deben al pueblo. Cuando tu no cumples con tu mandato como comisionada residente y no le das voz al pueblo de Puerto Rico, que es lo que dicen tus funciones... y lo que haces es poner los pies en una silla para que te den masajes en vez de estar llevando el mensaje de las cosas que ocurren aquí...”.

“La corrupción en Puerto Rico son esquemas legales, son esquemas a través de la ley”, añadió.

Elizabeth Torres asegura que “botaría al zafacón” a Pierluisi y Jenniffer González