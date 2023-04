Investigan hallazgo de seis vacas muertas y mutiladas en Texas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Seis vacas mutiladas fueron encontradas muertas en diferentes propiedades a lo largo de una carretera de Texas, que pasa por tres condados, confirmó el Departamento de Policía de Madison.

Mientras las autoridades investigaban la muerte de una vaca de seis años, se reportaron otros cinco casos similares en el área cercana a College Station, que abarca los condados Madison, Brazos y Robertson.

Los agentes han recibido múltiples reportes similares en otras partes de Estados Unidos y se encuentran realizando gestiones de coordinación entre agencias.

La vaca, de seis años, fue encontrada con un “corte recto, limpio, con aparente precisión” que le quitó la piel de un lado de la boca. La lengua también le había sido extraída, sin derramar sangre. Los ganaderos indicaron que ningún depredador ni ave había escarbado entre los restos.

El resto del ganado fue encontrado en condiciones similares, pero en dos casos se extrajeron órganos externos adicionales.

“En dos de las cinco vacas, se hizo un corte circular quitando el ano y los genitales externos. Este corte circular fue hecho con la misma precisión que los cortes observados alrededor de las líneas de la mandíbula de cada vaca”, indicó la policía.

Cada vaca fue mutilada en un lugar diferente y no había indicios de forcejeo, el césped no presentaba alteraciones y no se descubrieron huellas de pisadas ni de neumáticos alrededor de las vacas fallecidas, según la publicación.

“Por favor, notifique a la oficina del sheriff del condado de Madison si usted o alguien que conoce observa algún acontecimiento similar. Cualquier persona con información sobre estos casos, por favor póngase en contacto con el Investigador Foster al 936-348-2755 en horario comercial”, escribió el Madison County Sheriff’s Office en las redes sociales.

Al momento, se desconoce la causa de la muerte de las seis vacas.