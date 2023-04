Entregan a la Junta más de 35 mil firmas en contra de los aumentos en la luz

Representantes de la campaña “No Más Aumentos a la Luz” entregaron al presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel, una carta con más de 35 mil firmas en contra de los aumentos a la luz para el pago a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La entrega del documento se dio durante una reunión pública de la Junta con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, celebrada en el Hotel Sheraton, en San Juan.

“Entregamos esta carta donde exigimos se enmiende el plan de ajuste de la deuda de la AEE para que se reduzca aún más la deuda de la corporación pública y así evitar el aumento de la factura e impago de las pensiones presentes y futuras”, explicó Maritza Maymi, representante del Sierra Club.

Mientras tanto, el colectivo realizó una protesta relámpago y la repartición de boletines contra el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.

“Estamos aquí porque, la Junta de Control Fiscal insiste en condenarnos a la pobreza extrema con aumentos abusivos a la luz y costo de vida por los próximos 50 años y en desmantelar el Sistema de Retiro de la AEE para pagarle a los bonistas buitres aunque su deuda sea no asegurada. Aún con la victoria judicial que se logró en el caso de quiebra donde la Jueza Swain ha confirmado que los bonistas no tienen los derechos que reclaman, la Junta continúa con su plan de aumentarnos la luz en nuestro peor momento económico” expresó Eva Prados del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

Prados Rodríguez recalcó que el camino correcto es reducir el pago o cancelar la deuda en bonos: “ni nuestras familias ni la economía del país aguanta más aumentos y es totalmente irresponsable sacrificar también las pensiones de los trabajadores de la AEE por el pago de una deuda de que entramos a la quiebra porque no se puede pagar. No son necesarios los aumentos a la factura porque la deuda se puede cancelar”.

“Ya quedó establecido por parte de la jueza Taylor Swain que los bonistas no tienen sus bonos asegurados, pero la Junta insiste en el aumento a la factura para el pago a este grupo de buitres. Seguimos insistiendo que los aumentos no son necesarios y más cuando el bolsillo del pueblo ya no aguanta más”, reiteró Prados.