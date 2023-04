Senado celebra por primera vez el día sobre la concienciación contra el bullying

El Senado se unió este viernes a la celebración del Día sobre la Concienciación y Prevención del “Bullying” en Puerto Rico, bajo el lema “Unidos contra el Bullying”, que se celebra por primera vez en la isla tras la firma de la Ley 21 de 2022, propulsada por el presidente de este cuerpo, José Luis Dalmau y el senador de Carolina, Javier Aponte Dalmau.

Esta ley surge a petición del joven Alfonso Gómez Martínez, estudiante del Colegio San José, quien, en marzo de 2021, solicitó a los legisladores que se hicieran autores de una medida con la que buscaba que las instituciones educativas, públicas y privadas, tuvieran que llevar a cabo esfuerzos de orientación, actividades o campañas dirigidas a la prevención y concienciación en estudiantes sobre el acoso escolar o “bullying”, incluyendo el “cyberbullying”.

“Cuando recibimos la petición de Alfonso para que lo apoyáramos en su intención de establecer el Día de Concienciación y Prevención del Bullying en Puerto Rico, tanto el presidente del Senado como yo, no lo dudamos. Vimos en Alfonso el interés y compromiso de nuestra juventud de buscar solución a los problemas que nos aquejan. Acciones como la de este joven renuevan la esperanza y nos ponen en perspectiva de que todos podemos aportar en la lucha para garantizar el respeto hacia otros y hacia la diversidad”, destacó Aponte Dalmau.

El también portavoz de la delegación popular en la Cámara Alta destacó que “aunque legislaciones anteriores y acciones gubernamentales ejecutadas para combatir el “bullying” han rendido frutos, resta camino por recorrer, sobre todo lograr una mayor concienciación en la niñez y juventud de la importancia de respetar las diferencias. Esta labor no solo corresponde a las instituciones educativas, sino también al entorno familiar, la comunidad y nuestra sociedad en general”.

Como parte de la celebración del Día sobre la Concienciación y Prevención del “Bullying”, el alto cuerpo recibió a un grupo de estudiantes que protagonizan la campaña “Unidos contra el bullying”, que promueve la organización APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos), organización base que se ha dedicado a promover y apoyar la consecución de la Ley 21. Los jóvenes Alfonso Gómez Martínez (promotor de la Ley 21), Alejandro Ledesma Hernández, José Juan Dalmau Rosario, Rodrigo Pérez Gutiérrez, Antonio López Clemente, Augusto Gómez Martínez, Ignacio J. Villalón Rivero, Neftalí Ramos Negrón, también promotores de la iniciativa recibieron una moción de felicitación del Senado y fueron reconocidos en una breve ceremonia.

Celia Galán, directora ejecutiva de APNI, manifestó que “la población con impedimentos es una de las poblaciones más vulnerables a ser víctimas del bullying. Es por esto que hoy, gracias a la Ley 21 del 2022, celebramos el día oficial “Unidos contra el bullying”, donde se estarán celebrando en todas las escuelas simultáneamente actividades de concienciación en torno al acoso escolar, iniciativa que estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Educación, con el propósito de erradicar este mal social en nuestras escuelas”.

De la exposición de motivos de la ley se desprende que el reto en la atención del “bullying” no solo proviene y debe ser atajada, desde la perspectiva del agresor, sino también a través de toda la comunidad escolar, ya que a menudo existen componentes que, aunque no ejecuten el acoso o maltrato de forma directa, sí participan del acto a través de la aceptación indirecta. En un número significativo de instancias, el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros, puede tener el efecto de promover este tipo de conducta. En ocasiones el silencio no constituye una aceptación de la conducta, sino el temor a ser criticado, marginado o juzgado por otros compañeros, al tomar acción y notificar la conducta dentro de la institución escolar.

La campaña “Unidos contra el bullying” puede accederse en https://apnipr.org/unidos-contra-el-bullying/.