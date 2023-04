Con distintas propuestas, aspirantes a la presidencia del PPD coinciden en eliminar el DSP

Ninguno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) cree que la solución a la ola criminal que azota al país sea permitir mayor acceso a las armas para la ciudadanía. Al contrario, todos dijeron en el primer debate de aspirantes a liderar la colectividad que realizó Metro Puerto Rico que se le debe brindar mejores equipos a la Policía de Puerto Rico.

Tanto el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado y el representante Jesús Manuel Ortiz coincidieron en que se debe tomar acción con la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.

El primero en traer el tema al debate fue el alcalde de Villalba quien indicó que se debe sacar a la Policía de Puerto Rico del DSP.

“No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar los mismos resultados. El DSP es una agencia burocrática que ha integrado a la Policía de Puerto Rico y lo primero que vamos a hacer como gobierno es sacar la policía de Puerto Rico. De esa agencia tan burocrática para que pueda tener facultad y darle herramientas a los policías, traer más policías, traer más academia. Y de paso tengo una propuesta ya presentada en la Cámara, creo que mi compañero representante se puede unir a esta propuesta para equiparar el salario de los policías municipales al salario de la Policía de Puerto Rico, para que puedan salir a la calle y darle prevención y tranquilidad a la gente. Porque lo que tú me dices en la calle es que no te sientes seguro, que no ves policías en la calle. Y no es una cuestión de mis compañeros policías, porque yo sé que ellos hacen más con menos. Están haciendo de tripas corazón y mi respeto a ellos. Cuando seamos gobierno vamos a darle las herramientas realmente a ustedes que las necesitan, porque no es fácil salir a la calle y tener que combatir a criminales que están más armados. Así que mi contestación así es que yo no me enfocaría en armar a la gente, yo me enfocaría en armar a los policías”, expresó el alcalde de Villaba.

Por su parte, la alcalde de Morovis, Carmen Maldonado, señaló que se debe “desarticular” al DSP más allá de la policía brindar libertad a otras dependencias como se hizo con el Negociado de Ciencias Forenses.

“Es triste lo que está ocurriendo en Puerto Rico. No estoy de acuerdo en continuar armando a las personas. Creo en desarmar a los criminales. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como institución, presentar un buen plan de trabajo, una buena estructura dentro de nuestra colectividad. El Partido Popular se tiene que dirigir a mirar lo que está ocurriendo y proponerse muy importante realmente desarticular lo que está ocurriendo con el DSP, no solamente con la Policía de Puerto Rico. Ya ocurrió como con Ciencias Forense y de igual manera tiene que ocurrir con manejo de emergencia, una agencia tan importante para el país, no minada por una persona que realmente no tiene la capacidad y la experiencia brindando instrucción o impartiendo instrucciones que no son las correctas para que puedan ellos ejecutar en emergencias tan importantes como esta. Creo que el Partido Popular Democrático necesita enfocarse en continuar como lo he presentado ya, propuestas importantes para alumbrar una mayor cantidad de policía en Puerto Rico. De igual manera, activar a la Guardia Nacional para que haya un gran acuerdo colaborativo con el gobierno federal y velar por esa entrada de armas ilegales al país. De ahí es que tenemos que partir nosotros. De donde provienen esas armas, aquí a Puerto Rico. ¿Cómo vamos a hacer un alto? ¿Cómo vamos a enfrentar realmente esa gran criminalidad que nos arropa como país?”, expresó Carmen Maldonado.

Mientras que el representante Jesús Manuel Ortiz dijo que se debe eliminar el DSP y también hizo énfasis en la educación como herramienta para combatir la criminalidad.

“La respuesta aquí no puede ser armar de un lado o el otro. La realidad es que por mucho tiempo se ha estado manejando el tema de más armas, más armas, más armas. Aquí lo primero que tenemos que ver es cuál es la raíz del crimen. En el caso de la violencia de género están matando las mujeres madre, hijas, esposa. Es inaceptable que continuemos un país con esa tendencia y que no empecemos a mirar una política pública que atienda el problema de raíz. Primero hay que verlo de dos maneras el tema de intervención tiene que ser agresivo, tiene que ser a tiempo y tiene que ser ágil a la hora de identificar un incidente de violencia de género por eso he radicado medidas en la Cámara de Representantes para atender diversas facetas del proceso. Por supuesto que no me han atendido y que me alegra que puedan proponer en este momento medidas adicionales. El segundo carril, sin duda alguna, y sí hay que ser valiente, que se hagan las cosas distinto. Hay que mirar un enfoque educativo de un sistema que por mucho tiempo le asignan roles a los hombres y a las mujeres, donde entienden que el hombre es el abogado y la mujer es la secretaria. No, aquí hay que establecer un mecanismo donde se pueda ver al ser humano por lo que es en condiciones de igualdad y eduquemos a esa próxima generación que ningún ser humano es dueño de otro. El enfoque tiene que ser dual si hay que intervenir. Tenemos que eliminar el DSP, no se trata de sacar a la policía del DSP solamente. Hay que derogar esa ley y tenemos que devolver los negociados a que sean agencias independientes. Ninguno está mejor hoy que como estaba antes de la creación del DSP”, indicó por su parte el representante Ortiz.

Los tres aspirantes se estarán enfrentando en una elección especial que llevará a cabo el PPD el próximo 7 de mayo para decidir su futuro de cara a la contienda electoral.