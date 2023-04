Aspirantes a presidir el PPD repudian el Código Electoral y dicen cómo van a combatirlo

Durante el primer debate de candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), los tres aspirantes coincidieron en que hay que hacer cambios al código electoral vigente de cara a las próximas elecciones aunque cada uno tiene su propia forma de solucionar lo que catalogaron como un problema.

En el debate que fue transmitido por todas las plataformas digitales del periódico Metro Puerto Rico, el primer turno para esta respuesta fue del representante Jesús Manuel Ortiz quien indicó que desde ya ha presentado un plan para desde el partido atender los retos que representa el código electoral. Ortiz aseguró que en agosto se debe comenzar un proceso de educación a los funcionarios para poder ganar las elecciones y como gobierno derogar la medida.

“El PNP no puede seguir controlando el proceso electoral en Puerto Rico, tenemos que empezar aceptando que la composición política actual no va a permitir que se enmiende ese código y mucho menos que se derogue, por eso el presidente del Partido Popular tiene la responsabilidad de preparar la institución para poder ganar la elección, ya yo presenté lo que va a ser mi plan de acción inmediata para atender este tema inmediatamente vamos a ordenar como presidente que se haga un informe de inmediato sobre los problemas principales del código, vamos a mirar lo que hicimos bien en algunos municipios para replicarlo en otros municipios y a más tardar agosto tenemos que empezar un programa masivo de educación a nuestro componente electoral para ganar las elecciones, la consigna es muy sencilla, vamos a ganar la elección con ese código y una vez seamos gobierno vamos a derogar el código y vamos a legislar una nueva ley que devuelva la democracia al pueblo de Puerto Rico. Los funcionarios electorales del pueblo popular son los mejores”, expresó Jesús Manuel Ortiz.

Sin embargo, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien también aspira a la posición piensa que no se debe esperar a las próximas elecciones y pedir que desde este cuatrienio el gobernador Pedro Pierluisi derogue el actual código.

“Yo sería más valiente en presentar como Presidente del Partido Popular Democrático, inmediatamente reunirme con Cámara y Senado y preparar un borrador de derogación del código electoral, poner al gobernador ese proyecto en la mesa y que él se atreva a vetarlo, tenemos que ser valientes, consistentes, este gobierno no puede ganar con trucos, lo que no puede obtener con votos”, comenzó diciendo el alcalde de Villalba.

“El cambio que yo te propongo, es un cambio de devolver al partido a la base, es la base la estructura, los funcionarios de colegio que en muchas ocasiones tú sabes que no son valorados correctamente y a última hora vienen a utilizarlos, también los líderes de barrio, los alcaldes y las alcaldesas y los representantes y senadores, tenemos que trabajar en equipo, hace falta unidad porque sabes que pueden haber muchas ideas, la mayoría son buenas, algunas son lógicas, pero sin unidad no hay victoria, yo soy la persona que puede unir al partido junto contigo, con la estructura de la base para que no sigamos siguiendo instrucciones de Puerta de Tierra, este partido tiene que volver nuevamente a la gente”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado quien obtuvo el tercer turno en este debate catalogó como “nefasto” el actual código electoral e indicó que el partido tiene la misión de reclutar más funcionarios para poder ganar las elecciones.

“Es muy importante para el Partido Popular Democrático y en mi caso como presidenta del partido reestructurar realmente lo que tenemos nosotros como código electoral, es muy importante que nuestro próximo presidente, en este caso mi compromiso con ustedes es trabajar con ese código electoral que lamentablemente le robó las elecciones al Partido Popular en las elecciones pasadas, lo vieron ustedes y lo vimos, lo vivimos, cómo robaron las elecciones con el voto adelantado, cuánto trabajo se quedó sin hacer, urge de parte de nuestra institución el continuar reclutando más funcionarios de colegio y a los que están con nosotros ya de antemano que siempre se han hecho disponibles mi más profundo agradecimiento”, expresó por su parte Maldonado.