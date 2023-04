Aseguran que el PPD tiene las herramientas para atajar la corrupción

Ante la crítica situación que enfrentan los dos principales partidos políticos del país por actos de corrupción de alcaldes y otros funcionarios, los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) aseguraron que en las filas de la colectividad harán valer su recién aprobado reglamento.

“Los tiempos de Anaudi y los tiempos de Óscar Santamaría en Puerto Rico se acabaron. Tenemos que extirpar el cáncer de la corrupción. Tenemos que utilizar esa frase que en muchas ocasiones nos llena decir que ‘el dinero sobra cuando nadie roba’. No hay mayor verdad que eso. Ahora bien, el Partido Popular tiene que ser consistente en aplicar sus reglamentos”, dijo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández durante el primer debate con los candidatos a la presidencia de la colectividad que realizó este diario.

Con relación a la investigación que se sigue en contra del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón por presuntamente solicitarle dinero a sus empleados para pagar un préstamos atribuido a su campaña, Hernández indicó que si la investigación arroja queprocede una radicación de cargos en regla 6, se le aplicaría el reglamento del PPD y se pediría la suspensión sumaria al alcalde.

Dijo que no debe haber impunidad para la corrupción e indicó que se debe buscar la manera para que corruptos como los primos del gobernador Pedro Pierluisi, Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi, quienes recientemente se declararon culpables en el Tribunal Federal por apropiarse de $4 millones, deban devolver el dinero que se robaron.

No obstante, defendió a su homólogo en Ponce al decir que “hay que tener claro que a cualquier persona se les puede fabricar un caso y durante todo ese proceso sufre el candidato, sufre a su familia y sufre el pueblo”.

“Bueno, yo le pedí claramente al FEI que acelere cualquier investigación que tenga contra el alcalde de Ponce y contra cualquier funcionario, porque estoy acostumbrado a estirar el chicle para tratar de ganar adeptos políticos. No es casualidad que los dos primos del gobernador se hagan culpables. No es casualidad que Óscar Santamaría haya tirado al medio a todo el PNP y de momento el FEI viene con referidos investigaciones que ya vimos que en regla 6 como con el senador Albert Torres, se cayó. Hay que ser consistente. El Partido Popular repudia la corrupción, pero también tenemos que entender que la enfermedad no está en la sabana, va a la médula del corazón del servidor”, sostuvo.

“No puede haber impunidad que aquí vengan a declararse con information a los federales y que realmente no devuelvan lo que hay. Lo otro es que tenemos que realmente entender que tanto el FEI como Justicia ya se han convertido en un brazo operacional del PNP. El país no confía en las agencias investigativas y la nueva ruta del Partido Popular es convertir un proceso investigativo en algo despolitizado. No podemos entrar para hacer lo mismo. Hay que hacer las cosas diferentes”, manifestó.

Carmen Maldonado, por su parte, indicó que el partido tampoco puede hacerse de la vista ante el informe de la contralora que señala que el 10% del presupuesto general se pierde en corrupción.

“Nuestro Partido Popular Democrático no puede continuar sin brindar una herramienta y un mecanismo importante en este proceso. No podemos hacernos de la vista larga. Tenemos que escuchar y observar qué es lo que está ocurriendo con nuestros propios compañeros de partido. Lo dije en un momento dado no podemos mirar el sucio debajo de la alfombra, señores, cuando tenemos demasiados señalamientos”, indicó la alcaldesa.

En cuanto a los funcionarios de su partido que se le han imputado actos de corrupción, dijo que se le debe pedir explicaciones, al tiempo que aseguró que otro familiar del gobernador Pedro Pierluisi sería señalado por corrupción.

“El partido lleva un nombre muy importante el Partido Popular Democrático, un partido que realmente queremos que nos vean allá afuera con un partido de esperanza, escondiendo la corrupción, escondiendo realmente las cosas mal hechas, no logramos que lo vean desde allá afuera, como un partido de fe y de esperanza. Somos el único partido que puede rescatar a Puerto Rico. Somos el único partido que puede presentar propuestas y medidas importantes, significativas para limpiar la corrupción de una vez por todas. Tengo las manos limpias, gracias a Dios. Por eso puedo pararme de frente y fiscalizar la corrupción de este gobierno nefasto. No solamente ha ocurrido en el Partido Popular, el PNP, el gobernador, su familia más cercana no solamente son sus primos, por ahí viene ser su cuñado y eso está por verse”, señaló.

El representante Jesús Manuel Ortiz, en tanto, indicó que actualmente en el Partido hay herramientas para trabajar con funcionarios que sean vinculados a actos de corrupción. Estableció como ejemplo el caso del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, quien fue separado de su posición hasta que se garantice su convicción. Rodríguez Rodríguez enfrenta cargos por malversación de fondos e incumplimiento en el deber.

“Yo creo que el partido tiene que estar listo para actuar tan pronto eso se pueda confirmar”, dijo.

Sostuvo, además, que ha trabajado medidas para atajar la corrupción, entre ellos, la medida presentada junto al Héctor Ferrer para rehacer todas las agencias de corrupción en Puerto Rico, “porque son ineficientes y no hacen el trabajo”.

“La única manera de ganarnos la confianza de la gente es que de verdad se tomen acciones cuando hay que tomarlas”, puntualizó.