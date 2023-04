Impulsan medida para traspasar 30 hectáreas de terreno en Roosevelt Roads al Municipio de Ceiba

En un esfuerzo entre el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el presidente de dicho cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, para impulsar el desarrollo social y económico en Ceiba, radicaron una resolución para viabilizar la transferencia de 30 hectáreas de terreno en la antigua base naval Roosevelt Roads al Municipio.

“Nuestro norte es el desarrollo socioeconómico de Ceiba, municipio que tiene tremendo potencial debido a su recurso humano y sus atractivos naturales. Para asistir en ese esfuerzo, hemos radicado la Resolución Conjunta 484 la cual ordena a la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a ceder en usufructo al Municipio de Ceiba, por la cantidad nominal de un dólar la parcela ‘Clean Parcel Two, Los Machos Parcel Two’ al Municipio de Ceiba para su desarrollo”, comentó Méndez, quien también representa el Distrito #36 de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

“El alcalde del Municipio de Ceiba, Samuel ‘Sammy’ Rivera, ha mostrado interés en utilizar dicha parcela para beneficio de los residentes de su municipio y del Este de Puerto Rico, creando nuevas áreas de recreación con el fin de atraer visitantes y establecer infraestructura municipal que permita nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en el área. Para esos fines -ciertamente públicos y afines a los contemplados en el ‘Development Zones Master Plan’- ha solicitado que se le permita al Municipio de Ceiba el usufructo de la parcela en cuestión. Esta medida viabiliza este traspaso”, añadió el Portavoz del PNP en la Cámara Baja.

En el 2012, el gobierno federal, mediante la Escritura Pública Núm. 14 del 26 de enero de 2012, titulada ‘Deed of Ratification and Conversion to Public Instrument of Quitclaim Deed’, cedió al gobierno de Puerto Rico una parcela de terreno de la antigua base naval de Roosevelt Roads de 30 hectáreas colindante al casco urbano de Ceiba y cercana a la playa pública Los Machos, identificada en la referida escritura como ‘Clean Parcel Two; Los Machos Parcel Two’.

Dicha parcela tiene acceso directo al centro urbano de Ceiba y, de hecho, en esta ubicaba la ‘Puerta 1′ de la antigua Estación Naval. Actualmente, en el ‘Development Zones Master Plan’ de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads, se contempla su posible uso para el establecimiento de un centro de bienvenida, de pequeños negocios de comida o servicios, de oficinas públicas o privadas y de un muelle pesquero.