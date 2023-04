Esta plantilla convierte los pasos en energía para mantener tus pies frescos o calientes

Los pies son una parte del cuerpo de la que no solemos preocuparnos. Para cubrir nuestros pies del frío, actualmente recurrimos al calzado y a veces añadimos calcetines térmicos o de lana. Pero eso puede no ser suficiente.

Por eso, una empresa llamada Solecooler decidió desarrollar una plantilla autoalimentada.

“Es la primera vez que se aplica el principio del aire acondicionado reversible (compresión/expansión del aire) a un material flexible de menos de 6 mm de grosor, con energía generada únicamente por la presión de los pies sobre el suelo”. — Bruno Aubert, fundador y director general de Solecooler.

Hasta ahora, las plantillas térmicas comerciales más utilizadas por quienes buscan mantener los pies calientes utilizan pilas para generar calor eléctrico. Solecooler, sin embargo, desarrolló una nueva forma de alimentar las plantillas utilizando únicamente el movimiento del pie.

La Climfeet es una plantilla de doble uso que puede evitar que los dedos se congelen y mantenerlos frescos durante los meses más calurosos. Su diseño reversible de dos caras permite que, cuando cambie la estación, el usuario pueda darle la vuelta a la plantilla para conseguir el efecto contrario.

Las plantillas Climfeet utilizan una combinación de silicona y cobre en su fabricación, lo que garantiza la flexibilidad y una regulación térmica eficaz. Las celdas de aire también crean una amortiguación natural para proporcionar cierta absorción de impactos y aumentar el confort general.

Solecooler diseñó Climfeet pensando en una amplia variedad de usuarios finales, como trabajadores en entornos extremadamente fríos o calurosos, atletas que practican actividades al aire libre, personal militar y de rescate de emergencia, e incluso mascotas que pasean en climas cálidos o fríos.

Metro conversó con el equipo de Solecooler para saber más.

Un concepto innovador con un enfoque sostenible

-Las plantillas están hechas de silicona. “La producción de silicona contamina nueve veces menos CO₂ que los productos derivados del petróleo”, describe Bruno Aubert, fundador y director general de Solecooler, el motivo de la elección de este material.

-El concepto con respecto a la sostenibilidad se ha pensado hasta el final: al devolver el producto usado, el usuario final puede empaquetarlo en la caja de PP reciclable suministrada y simplemente enviarlo de vuelta al fabricante.

$85

es el precio de las plantillas Climfeet.

Entrevista

El equipo de Solecooler

P: ¿Cuál es la historia de Solecooler?

- Bruno Aubert, el fundador y CEO, tiene casi 40 años de experiencia en innovación e ingeniería con 2 start-ups en su haber. En 2018, un amigo de Bruno que trabaja en almacenes refrigerados en Atlanta le preguntó si podía encontrar una solución para sus pies, que siempre están fríos cuando trabaja en estas difíciles condiciones y para los que las soluciones existentes no se adaptan porque son ineficientes o limitadas en el tiempo. Bruno decidió entonces trabajar en un proceso revolucionario basado en la termodinámica.

P: ¿Cómo funcionan sus plantillas?

- El principio adoptado por la patente Solecooler se basa en la termodinámica y, en particular, en el ciclo de Carnot, como en un aire acondicionado, pero con el aire como fluido porque es más ecológico, aunque el rendimiento sea menor.

Para reproducir estos fenómenos en una suela, hemos imaginado y patentado un nuevo proceso que utiliza la presión del pie sobre el suelo en lugar de un compresor: células cerradas que incluyen dos partes de 2 materiales diferentes y conectadas por un inyector perfectamente calibrado (como la tobera de un cohete).

Una parte es muy flexible y permitirá, gracias a la presión del pie, comprimir el aire ocluido en la segunda parte que es menos flexible. Una vez que el pie se eleve, el aire comprimido volverá a la parte más blanda a través del inyector y así se enfriará de forma natural.

P: ¿Qué ventajas tienen estas plantillas frente a las alternativas eléctricas?

- Las plantillas eléctricas utilizan resistencias y baterías. Estas resistencias no cubren toda la plantilla y se calientan hasta 12°C más que el resto de la plantilla, lo que provoca una sensación desagradable. Se notan rápidamente los puntos calientes, pero como el resto de la plantilla no se calienta, el pie no se calentará de manera uniforme.

Las plantillas Climfeet tienen hasta 260 minibombas de calor y todas ellas activadas por la presión del pie en el suelo producirán un calor suave y bien distribuido. Es posible que algunas personas no sientan entonces un calor intenso como con las plantillas eléctricas, pero el calentamiento está mejor distribuido, por lo que no se corre el riesgo de tener calor en un sitio y frío en otro.

Pero sobre todo, nuestras plantillas no tienen límite de tiempo, ¡mientras estés activo te proporcionan confort térmico!