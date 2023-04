Ciudadano denuncia supuesto “discrimen” en restaurante del Viejo San Juan

Un residente de Puerto Rico, denunció en su perfil de Facebook que al visitar junto con unas amistades un restaurante en el Viejo San Juan alegadamente fue víctima de “discrimen”.

Según contó en la red social, el mesero los dejó en espera alegando que no había espacio, sin embargo atendió a unos estadounidenses de inmediato.

El ciudadano identificado como Jonathan Emiliano Bujosa, relató que visitó La Picadera Bar & Restaurant y al llegar el mesero saludó en inglés y él le indicó que “hablamos en español”, ante esto les informó que debían esperar 45 minutos para ser ubicados en una mesa.

“Rápido vi una mesa vacía y le dije que nos podíamos sentar allí, pero, el mesero, con mucha prisa me dice que esa mesa no se puede ya que tenía una sola silla. El lugar estaba lleno, teníamos hambre y decidimos irnos. Gente, no pasó un minuto, entraron a una familia estadounidense que estaban detrás de nosotros. Le sacaron 3 sillas adicionales y se las pusieron a la mesa. Molesto, regreso y le pregunto el porqué al mesero el cual me responde que el gerente así lo autorizó”, destacó Bujosa en la publicación.

Además, agregó que sus amistades han presenciado este tipo de comportamiento anteriormente en otros lugares del Viejo San Juan, “donde le dan prioridad al de afuera, a los de aquí nos toca esperar…”.

Responde el restaurante

Posteriormente, a través de la red social Twitter, uno de los propietarios del local quien se identifica como Orlando Vega reaccionó a las expresiones vertidas por el ciudadano asegurando que no hubo tal “discrimen” en el lugar y mostró videos que fueron tomados por las cámaras de seguridad.

En su comunicación, el propietario indica que el ciudadano entró al negocio pasando por el lado de otras personas que estaban en turno para también ingresar a restaurante y es en ese momento que tiene un intercambio de palabras con uno de los empleados.

“Se nota que hay varios clientes esperando a ser atendidos y el caballero llega, no espera, tiene un intercambio de palabras con los clientes ya en turno y sin esperar afuera como los demás su turno, pasa dentro del establecimiento”, expresó el propietario del local describiendo lo que ocurre en uno de los videos que publicó.

“Se muestra cuando el empleado amablemente le atiende y es donde le explica el tiempo de espera y se nota que en efecto hay una sola silla y como el explica que el restaurante estaba lleno. En esa misma mesa que apenas caben 3 personas, fue que se le asignó a las personas que estaban ya esperando para ser sentado. Una mesa que evidentemente es incómoda para cuatro personas”, añadió.

El propietario aseguró en su comunicación que en el local se trata a todo el mundo por igual, independiente mente de su lugar de procedencia.

“En el restaurante se trata a todo el mundo por igual. Independiente mente la nacionalidad. Estamos en una zona turística donde se hablan ambos idiomas. Una vez se identifica que habla español, se procede hablarle español, si el recibimiento fue en inglés. Si por el contrario se le recibe con un saludo en español y se identifica que habla inglés se procede a hablarle inglés”, escribió.