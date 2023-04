“Que me de la oportunidad de verlo en persona”: Eduardo Ferrer tras “insultos” de Eliezer Molina

Tras un encontronazo frente al Tribunal Federal, el licenciado Eduardo Ferrer se expresó sobre lo ocurrido cuando el manifestante Eliezer Molina le mencionó el nombre de su hermano Héctor Ferrer a través de un altoparlante lo que provocó que se caldearan los ánimos.

Ferrer indicó que Molina mencionó el nombre de su hermano, una “regla no escrita” que se debe respetar ya que una persona fallecida no se puede defender. Además, aseguró que hubiese preferido que la verja que lo separaba de Eliezer Molina no hubiese estado allí.

“Hablar sobre una persona fenecida que no tiene el derecho ni facilidad de expresarse o defenderse es algo que no se permite y no se debe permitir”, expresó en entrevista con Lo Sé Todo.

En un momento, mientras la prensa entrevistaba a los abogados de Walter Pierluisi, primo del gobernador Pedro Pierluisi quien se declaró culpable de malversación de fondos un grupo de manifestantes se expresaba en contra de estos.

“Dijo barbaridades, al igual que al compañero Osvaldo Carlo que no se percató, habló de mi persona y habló de mi hermano fenecido Héctor Ferrer y es algo que no se debe permitir”, fue lo que llegó a escuchar el abogado en medio del alboroto.

“Yo hubiese querido que no existiera esa reja, hubiese preferido así, porque se esconde detrás de la reja para insultar y ofender el nombre de mi hermano”, añadió.

Ferrer aseguró que no tomará ninguna acción en contra de Molina, aunque aseguró que si le da la oportunidad de un encuentro solos, sin altoparlante, lo aceptaría.

“Ninguna, por mi parte ninguna, a menos que él me de la oportunidad. Que me de la oportunidad de verlo en persona, sin altoparlante, él y yo, solo él y yo”, expresó.

VIDEO: Encontronazo entre manifestantes y abogado del primo de Pedro Pierluisi

Un momento de tensión se vivió frente al Tribunal Federal de Hato Rey, cuando los abogados de Walter Pierluisi, primo del gobernador Pedro Pierluisi, salieron de la vista donde este se declaró culpable por malversación de fondos.

Frente al tribunal en la Avenida Chardón, un grupo de manifestantes entre los que se encuentra el excandidato a la gobernación, Eliezer Molina, comenzó a gritar contra los abogados Osvaldo Carlos y Eduardo Ferrer.

En un momento dado, mientras Ferrer realizaba expresiones, uno de los manifestantes mencionó el nombre de su hermano, el fenecido exrepresentante Héctor Ferrer.

“No uses el nombre de mi hermano en vano”, expresó Ferrer a uno de los manifestantes. “Ven acá, ven acá, continuó. Yo soy abogado, no voy a dejar que nadie utilice el nombre de mi hermano en vano”, añadió.