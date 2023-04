Pedro Pierluisi admite que sus primos le empañaron el apellido

El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó el jueves ante la declaración de culpabilidad de sus primos, Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern ante el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico por malversación de fondos federales en programas de Vivienda Pública.

“Lo que hoy se demostró es que en Puerto Rico no hay impunidad, no importa quien sea, si le falla al pueblo, si comete un acto de corrupción va a tener que responder. En este caso estamos hablando de dos primos míos que le fallaron a mi familia, le fallaron al pueblo y ahora se enfrentan a severas penas, pérdida de su libertad, pago de cuantiosas multas, se está haciendo justicia como debe ser. Y obviamente, a mí me apena esta situación en el plano personal, me molesta enormemente, porque a fin de cuentas estamos hablando de apropiación ilegal de fondos federales que estaban destinados para administrar residenciales públicos y eso a mí me toca de cerca porque mi padre fue secretario de la Vivienda por ocho años y se dedicó en cuerpo y alma a atender a los residentes de residenciales públicos entre otras cosas y pues, estos dos primos tienen mi apellido, así que lo que han hecho empaña mi apellido”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Esto a mí me duele, me enfurece, pero lo importante a fin de cuentas es que no hay impunidad. No importa quién sea, a quién conozca, de donde venga, de quién sea familia, si falla va a tener que responder, ya sea ante las autoridades federales, en este caso son esas porque son fondos federales, pero puede ser ante nuestras autoridades estatales si son fondos estatales”, añadió.

Cuestionado sobre qué se puede hacer para frenar la corrupción en Puerto Rico, el gobernador contestó: “Las autoridades de ley tienen una función y la están cumpliendo. Los federales y los estatales, el Departamento de Justicia federal y nuestro Departamento (de Justicia), tanto el Panel del FEI, todos están haciendo lo que tienen que hacer. Llamo a la ciudadanía en general que, si detecta cualquier irregularidad o cualquier posible acto de corrupción que la denuncien a las autoridades, las nuestras y las federales, porque aquí hay un compromiso firme fuera de líneas partidistas en contra de la corrupción. Otra vez, hoy se está haciendo justicia como debe ser y yo espero que sirva de lección para otros que quizás puedan caer en la misma desgracia”.

Asimismo, Pierluisi Urrutia repitió que este caso no tiene mayores consecuencias para el Departamento de la Vivienda en la competencia por fondos federales ni para su campaña política.

“Espero que no porque nuestro departamento tiene una gran reputación ganada por ejemplo en el uso de fondos CDBG-DR y MIT, una excelente relación con el Departamento de la Vivienda federal, cooperó plenamente con el Inspector General, el FBI, las autoridades federales tan pronto comenzó la investigación. Lo importante es que estamos actuando, no hay nadie exento y la vara le aplica a todo el mundo. Es el apellido de mi padre, a mí me dijeron que cuando tú partes de esta vida tienes que dejar el apellido mejor a cómo te lo dieron”, afirmó.

“No tiene nada que ver con la campaña. Eso es irrelevante”, concluyó.

Walter Pierluisi Isern, Eduardo Pierluisi Isern y American Management and Administration Corporation (AMAC) se declararon culpables este jueves de un cargo de Robo de Fondos del Programa Federal en relación con la apropiación indebida de fondos operativos proporcionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para la administración de proyectos de vivienda pública (PHP) en Puerto Rico.

Según los documentos judiciales, los acusados admitieron haber robado intencionalmente y con conocimiento dinero de los programas de asistencia federal de HUD desde 2014 hasta agosto de 2022 para su propio uso y el de otros. El monto total del robo fue de aproximadamente 3,712,000 dólares.

Dada su responsabilidad fiduciaria de administrar millones en fondos de HUD y operar más de 5,000 unidades de vivienda en 12 municipios, se prohibió específicamente a AMAC contratar a cualquier empresa afiliada a AMAC o sus funcionarios. Walter Pierluisi Isern fue el presidente y Eduardo Pierluisi Isern supervisó los trabajos de reparación y mantenimiento en los PHP de AMAC durante la duración del esquema fraudulento.

Los demandados admitieron en sus acuerdos de declaración de culpabilidad que, a pesar de las obligaciones fiduciarias de AMAC, Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern utilizaron sus puestos ejecutivos dentro de AMAC para operar un esquema fraudulento diseñado para eludir esa prohibición. En apoyo de ese esquema, ilegalmente hicieron que los fondos operativos de los programas de asistencia federal fueran enrutados a través de corporaciones y subcontratistas que controlaban, todo para enriquecerse personalmente. Los demandados admitieron además que hicieron que AMCA presentara certificaciones falsas a HUD asegurando que no existía ningún conflicto de intereses entre AMAC y las empresas contratadas para brindar servicios operativos en violación de la ley federal.

Como se detalla en el proceso, Walter Pierluisi Isern creó contratos para FiveStar Pest Control, Inc. (FiveStar) y CoolBreeze Air Conditioning, Inc. (CoolBreeze) para brindar servicios a PHP bajo la administración de AMAC. Luego hizo que FiveStar y CoolBreeze hicieran múltiples pagos para canalizar dinero a Docu‑Wharehouse, Pier Property y XY Enterprises, subcontratistas que eran controlados y propiedad de Walter Pierluisi Isern. A través de este esquema, Walter Pierluisi Isern obtuvo ilegalmente aproximadamente 2,035,498.86 dólares en fondos de HUD que estaban destinados a gastos operativos de PHP.

Las admisiones incluyeron el reconocimiento de que Eduardo Pierluisi Isern hizo que se emitieran cheques de FiveStar y CoolBreez a nombre de otros, que luego cobró y depositó en su cuenta bancaria personal para su uso y beneficio personal. A través de este esquema, Eduardo Pierluisi Isern obtuvo ilegalmente aproximadamente 363,202.28 dólares en fondos de HUD que estaban destinados a gastos operativos de PHP.

AMAC, a través de sus ejecutivos y funcionarios, admitió haber desviado ilegalmente un total de 3,712,000 dólares en fondos de HUD que estaban destinados a gastos operativos de PHP.

Los demandados han accedido a que se emita una orden de restitución a favor de los Estados Unidos por un monto de 3,712,000 dólares, equivalente a la cantidad de fondos federales obtenidos ilegalmente a través del esquema fraudulento. El acuerdo de este laudo de restitución se suma a un acuerdo de que Estados Unidos también puede recomendar una pena de prisión como castigo por estos crímenes para Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern, cuyo plazo de prisión será decidido por el juez presidente en la sentencia.

Está previsto que los acusados sean sentenciados el 11 de julio y enfrentan una sentencia máxima de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.