Joven graba ronquidos de su novio y los monetiza en Spotify

En la actualidad, las plataformas digitales ofrecen oportunidades ilimitadas para ganar dinero de formas creativas e innovadoras. Un ejemplo de esto es la historia de una mujer que decidió grabar los ronquidos de su novio mientras dormía y monetizarlos en la plataforma de música en línea, Spotify.

A través de una serie de videos compartidos desde su cuenta de TikTok @koana, la joven comenta que monetizó los ronquidos de su novio, generando 32 dólares de ingreso por dos canciones.

Saca provecho de los ronquidos de su novio

En uno de los videos compartidos indica paso a paso cómo realizar el proceso para poder monetizarlo. “¿si yo lo tengo que aguantar, pues que Spotify nos pague” expresó en la grabación. La joven creó una cuenta de Spotify llamada “Snoring machine”, y subió los archivos de audio. Para sorpresa de la mujer, las canciones comenzaron a tener reproducciones y, por ende, a generar ganancias económicas.

Aunque la historia puede parecer extraña y hasta bizarra, es un ejemplo de cómo la creatividad y la innovación pueden llevar a generar ingresos económicos a través de las plataformas digitales. Además, muestra que cualquier idea, por más insólita que parezca, puede ser transformada en una oportunidad.

En pocos días, el video ha logrado alcanzar 8.1 millones de reproducciones, en donde los internautas no dejaron de interesarse por el tema y querer realizar el mismo procedimiento, “esto me servirá ahora que me vaya a vivir con él”, “voy hacerlo con mi novio”, “igual grabo los míos”, “¿será que puedo monetizar las rabietas de mi bebé?”, “ya me vi ganando bastante con los ronquidos de mi mejor amigo”, “Info, ya tengo al novio roncador”, “Enséñame cómo porque tengo material de sobra”, “y yo aguantando gratis a mi esposo”, “quiero subir los ronroneos de mi gato”, fueron solo algunos de ellos.