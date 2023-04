Espacios Abiertos le exige a la JSF divulgue modelos de proyección incluidos en el plan fiscal

Espacios Abiertos exigió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que divulgue los modelos utilizados para las proyecciones incluidas en el Plan Fiscal, ya que un análisis de la organización sin fines de lucro reveló que la Junta no proveyó una ruta clara de cómo se llegó a una perspectiva negativa en su plan certificado de 2023.

En el Plan Fiscal presentado por la JSF el pasado martes 5 de abril, se proyectó un déficit para 2027 a pesar de los beneficios que debían dejar las medidas fiscales y reformas estructurales impuestas al gobierno de Puerto Rico.

“En su plan fiscal del año pasado (2022), la Junta proyectó que el déficit ocurriría para el año 2044, o sea, en dos décadas. Ahora, un año después, y luego de aprobarse el acuerdo con los bonistas, la Junta en su nuevo plan adelanta el déficit para el 2027. Preocupante por demás es el escenario que presenta la Junta de déficit al 2028 aún si el Congreso aprueba un financiamiento anual de Medicaid que sea equivalente al promedio otorgado a Puerto Rico entre 2011 y 2022″, comentó Daniel Santamaría Ots, director de investigación y analista senior de política pública de Espacios Abiertos, durante una mesa redonda el miércoles.

“¿Dónde están los datos que sustentan esa proyección? ¿Qué descubrió la Junta que no nos está diciendo? ¿Cuáles son los modelos utilizados para esta nueva proyección de déficit?”, cuestionó el economista.

Santamaría Ots explicó que la JSF, desde el 2018, ha ajustado sus proyecciones hacia la baja en cada plan fiscal certificado, reduciendo cada vez más las perspectivas de recuperación económica para Puerto Rico, “a pesar de las medidas de austeridad impuestas al gobierno basándose en los análisis y proyecciones de ahorro de consultores externos que han costado millones y cuyos posibles conflictos de interés y prácticas de puertas giratorias han sido objeto de discusión y polémica, pero no se han resuelto”.

“Las cuentas claras deben ser la norma para algo tan trascendental como lo que la Junta está proyectando en su plan fiscal 2023″, opinó el economista.

Por otra parte, Martín Guzmán, quien fue ministro de economía en Argentina, señaló que, “hasta el presente la estrategia de crecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal puede caracterizarse como una apuesta arriesgada con grandes desventajas que afectan la transferencia de conocimientos, mientras que las economías por las reformas estructurales son como mucho, cuestionables”.

Según el análisis de Espacios Abiertos, el noveno plan fiscal certificado publicado el pasado 3 de abril, en el contexto de los ocho planes anteriores, revela contradicciones en las prácticas y resultados observados.

Entre estos se destaca el gasto en nómina gubernamental, que ha disminuido en más de un 50 %, mientras el gasto en consultores externos durante los últimos 15 años ha aumentado en más de un 125 %.

Asimismo, el análisis advierte sobre el deterioro institucional para proveer servicios públicos a la ciudadanía sin depender de costosos recursos externos que “no necesariamente transfieren su conocimiento a las instituciones públicas que las contratan”.

“Por primera vez la Junta no menciona de manera explícita en sus proyecciones los potenciales ahorros que las medidas fiscales tendrían en los próximos 30 años, algo que sí había divulgado en los ocho planes fiscales anteriores”, señala Espacios Abiertos, que destacó que el gobierno debió haber publicado los estados financieros de 2021 en marzo pasado y todavía no lo ha hecho.

Santamaría Ots y Guzmán expusieron los cambios de los distintos planes fiscales en cuanto a los ahorros proyectados. Comentaron que no han encontrado respuesta en el último plan sobre si tales ahorros se están produciendo o no, así como no encontraron rastro sobre cuáles medidas implementadas están rindiendo, y qué efectos están teniendo las variaciones y las reformas estructurales en los futuros superávits/déficits del gobierno.

El director de investigaciones explicó que la JSF pasó de proyectar un impacto acumulado en el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) de 1.51 % en 2018 a un impacto de 0.91 % en 2023.