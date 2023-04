Ciudadano denuncia “discrimen” en restaurante del Viejo San Juan

Un residente de Puerto Rico, denunció en su perfil de Facebook que al visitar junto con unas amistades un restaurante en el Viejo San Juan fue víctima de discrimen.

Según contó en la red social, el mesero los dejó en espera alegando que no había espacio, sin embargo atendió a unos estadounidenses de inmediato.

El ciudadano identificado en la red social como Jonathan Emiliano Bujosa, relató que visitó La Picadera Bar & Restaurant y al llegar el mesero saludó en inglés y él le indicó que “hablamos en español”, ante esto les informó que debían esperar 45 minutos para ser ubicados en una mesa.

“Rápido vi una mesa vacía y le dije que nos podíamos sentar allí, pero, el mesero, con mucha prisa me dice que esa mesa no se puede ya que tenía una sola silla. El lugar estaba lleno, teníamos hambre y decidimos irnos. Gente, no pasó un minuto, entraron a una familia estadounidense que estaban detrás de nosotros. Le sacaron 3 sillas adicionales y se las pusieron a la mesa. Molesto, regreso y le pregunto el porqué al mesero el cual me responde que el gerente así lo autorizó”, destacó Bujosa en la publicación.

Además, agregó que sus amistades han presenciado este tipo de comportamiento anteriormente en otros lugares del Viejo San Juan, “donde le dan prioridad al de afuera, a los de aquí nos toca esperar…”.

🚨¡¡INACEPTABLE!!🚨 Estoy junto a dos amigos en el Viejo San Juan y decidimos pararnos a comer en este lugar, “La... Posted by Jonathan Emiliano Bujosa on Monday, April 10, 2023

El director del Programa Sea Grant en Puerto Rico, Ruperto Chaparro, en entrevista con Metro Puerto Rico destacó que estas problemáticas están ocurriendo a raíz de la gentrificación que acontece tanto en Puerto Rico como en otros países.

“La gentrificación es un desplazamiento de las comunidades y recursos locales por personas que vienen de diferentes lugares que se mudan a estas comunidades”, explicó Chaparro.

En adición, enfatizó que la gentrificación no solo sucede en el desplazamiento de viviendas, sino también en situaciones como estas donde no hay trato igualitario para los puertorriqueños.

“El problema mayor es que una vez ellos llegan aquí les molesta la presencia de los locales sea por hablar alto, música alta, los caballos, entre otros”, añadió Chaparro.

El director de Sea Grant además mencionó que esta situación ocurren a diario en todo el país.