Advierten sobre alto riesgo de corrientes en playas del oeste.

[ Apr 11 ] Life-threatening rip currents likely from Aguadilla eastward to Fajardo across northern PR & Culebra. || Es probable que se experimenten corrientes marinas amenazantes a la vida desde Aguadilla hacia el este hasta Fajardo en el norte de PR y Culebra. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/YZXyXS2RUT