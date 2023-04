Mejorará el tiempo tras fuertes lluvias del fin de semana

[ Apr 8 ] A record daily maximum rainfall of 2.06" was set at San Juan, PR yesterday. This breaks the old record of 1.86" set in 2020. | Ayer se estableció un récord máximo diario de lluvia de 2.06" en San Juan, PR. Esto rompe el antiguo récord de 1.86" establecido en 2020. #PRwx pic.twitter.com/xNb3wp8ozX