Alcalde de Ponce reacciona en contra de las expresiones de Rivera Schatz: “acá sabremos defendernos con la verdad de nuestro lado”

Luego de unas expresiones del senador Thomas Rivera Schatz, el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, reaccionó en contra del legislador en un comunicado de prensa.

“En Ponce, tomamos decisiones los Ponceños. Usted no cualifica como tal. Manténgase al margen. Pero antes déjeme decirle esto: ¡Que bueno que en su escrito usted no niega su relación con el Fiscal Pedro Mateo Casado, ni sus comunicaciones con el Secretario de Justicia o su relación personal con el candidato del PNP en Ponce! Ya con eso, el pueblo Ponceño tiene claro a donde los que hoy calumnian y atacan, van a buscar refugio: A su oficina”, lee el comunicado.

En entrevista con Radio Isla 1320, Rivera Schatz negó que el fiscal encargado de la investigación en contra del alcalde es hijo de una dama que trabaja en la oficina.

“Ninguna de las damas que trabaja en mi oficina tienen un hijo fiscal, así que eso es pura mentira, eso es otra mentira más del alcalde Popular de Ponce”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel. “Yo lo invito a que diga quién es la persona, que lo diga”, añadió Rivera Schatz.

El senador también tildó de “canalla” al alcalde que lo señaló por ser aliado del aspirante a la alcaldía de Ponce por el PNP, Pablo Colón.

“Don Luis Muñoz Marín decía, el triunfo no da derecho a ser canalla, alcalde no sea canalla, no sea demagogo, usted sabe las imputaciones que se están haciendo y que son Populares como usted, no trate de vincular a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver ni con sus actos ni con lo que están declarando los propios Populares en contra suya”, expresó Rivera Schatz.

Por su parte, Irizarry Pabón enfatizó que “utilizar el aparato gubernamental para tratar de debilitar políticamente a este Alcalde y por ende a los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, es su estrategia para lograr mayoría y volver a presidir con abusos y atropellos el alto cuerpo legislativo. Pero no va a suceder. Gané por 17,000 votos y en el 2024, lo volveremos a hacer”.

“Le exhorto a que preste más atención a su partido, acá sabremos defendernos con la verdad de nuestro lado”, conluyó el alcalde.

En un mensaje en vídeo publicado en la noche del miércoles, el alcalde de Ponce señaló, sin mencionar nombres, que el fiscal encargado de la investigación en su contra es hijo de una dama que trabaja en la oficina del senador Thomas Rivera Schatz.

Asimismo, en el mensaje de ocho minutos publicado en las redes sociales, donde se aferra a su silla en la alcaldía, aseguró que no renunciará a esa posición ni a la presidencia del comité municipal del PPD.