Donald Trump cataloga de “falso” el proceso presentado en su contra

Flanqueado por banderas estadounidenses, el expresidente Donald Trump pronunció el martes por la noche un discurso con tintes de campaña política ante sus animados seguidores en Mar-a-Lago.

Trump se mostró desafiante, refiriéndose, entre otras cosas, a sus dos juicios políticos durante su presidencia. Calificó la acusación de Nueva York como la última de una “avalancha de investigaciones fraudulentas”.

“Este falso proceso fue presentado sólo para interferir con las próximas elecciones de 2024 y debe ser retirado inmediatamente”, aseveró Trump.

Juez advierte a Trump de no incitar protestas

Un juez de Nueva York advirtió al expresidente Donald Trump de abstenerse de incitar o provocar descontento civil durante la lectura de cargos a Trump en Manhattan.

Trump dijo al juez Juan Merchan que se declaraba inocente, y el juez le recordó sus derechos.

Merchan también le advirtió a Trump que podía ser retirado de la sala si se mostraba problemático, pero el exmandatario habló sólo unas cuántas veces para responder a preguntas.

Su próxima comparecencia está programada para diciembre. Los abogados de la defensa solicitaron que se le dé permiso de no acudir presencialmente a la audiencia debido a precauciones extraordinarias de seguridad.

El juez dijo que no impondría una orden de silencio en este momento, pero pidió a ambas partes abstenerse de comentarios que puedan provocar descontento civil.

Trump permaneció prácticamente inmóvil con las manos entrelazadas y miró al frente durante los procedimientos, los cuales duraron poco menos de una hora.

Juez en Nueva York lee 34 cargos criminales contra Donald Trump

El expresidente Donald Trump se entregó a las autoridades el martes en un juzgado de Manhattan y esta tarde un juez leyó los 34 cargos penales derivados de un pago de dinero secreto a un actor porno durante su campaña de 2016.

Trump hizo alegato de no culpabilidad.

Con su característico traje oscuro y corbata roja, Trump se giró y saludó a la multitud afuera del edificio antes de entrar para que le tomaran las huellas dactilares y lo procesaran, un ajuste de cuentas notable después de años de investigaciones sobre sus tratos personales, comerciales y políticos y un momento extraordinario en la historia de Estados Unidos.

Luego, un sombrío Trump fue observado por varios segundos mientras entraba a la sala donde le serían leídos los cargos.

Llegó a la corte en una caravana de ocho autos que lo llevó desde Trump Tower en Midtown Manhattan a través de la carretera principal norte-sur en el lado este de la ciudad, pasando por lugares emblemáticos como las Naciones Unidas. En el camino, el locuaz expresidente publicó en su plataforma de redes sociales: “Hacia el Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia. Parece tan SURREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. ¡MAGA!”

La acusación y la comparecencia ante el juez Juan Merchan deberían ser relativamente breves, aunque no rutinarias, ya que Trump se entera por primera vez de los cargos en su contra. Trump se declarará inocente, según sus abogados, y se espera que él mismo se declare culpable, como es habitual en la corte.

Merchan ha dictaminado que no se permitirán cámaras de televisión en la sala del tribunal.

Trump, quien fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pero nunca fue condenado en el Senado de los Estados Unidos, es el primer expresidente en enfrentar cargos penales. El 45º comandante en jefe de la nación fue escoltado desde la Torre Trump hasta el juzgado por el Servicio Secreto y es posible que le tomen una foto policial.

“Es fuerte y está listo para actuar”, dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, a The Associated Press. Anteriormente, Tacopina dijo en una entrevista televisiva que el expresidente no se declararía culpable de cargos menores, incluso si eso pudiera resolver el caso. También dijo que no creía que el caso llegara a un jurado.

La policía de Nueva York dijo que estaba lista para grandes protestas de los partidarios de Trump, quienes comparten la creencia del expresidente republicano de que la acusación del gran jurado de Nueva York y tres investigaciones pendientes adicionales tienen motivaciones políticas y pretenden debilitar su intento de retomar la Casa Blanca en 2024. Sin embargo, los periodistas a menudo superaban en número a los manifestantes.