AAA asegura fraude en cuenta bancaria de funeraria no está relacionado a ciberataque

Luego de que una comerciante de la Funeraria Carrasco alegara ser víctima del ciberataque en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la AAA aseguró que “este caso en particular no está relacionada al incidente”.

En expresiones escritas, el vicepresidente de planificación estratégica de la AAA, Arnaldo Jiménez Acevedo, indicó que se comunicó con el propietario de la funeraria para identificar las transacciones que alegadamente fueron realizadas como consecuencia del ciberataque.

“Personal estará investigando la cuenta y las transacciones para identificar la causa. No obstante, es importante aclarar que este caso en particular NO está relacionado al incidente de ciberseguridad”, aseguró el vicepresidente de planificación estratégica de la AAA.

“La información relacionada a los pagos no se vio comprometida, según los datos preliminares de la investigación”, añadió.

“Sin embargo, le recordamos a nuestros clientes a tomar medidas adicionales para protegerse de los riesgos asociados a este incidente: monitoree frecuentemente sus estados de cuentas, solicite alertas sobre actividad inusual en su informe de crédito y congelación de crédito, si descubre cargos o transacciones no autorizadas, denúncielos inmediatamente, use contraseñas diferentes y complejas para cada una de sus cuentas, guárdelas en un lugar seguro y cámbielas periódicamente y visite las páginas protegetusdatos.pr.gov y robodeidentidad.gov para conocer más sobre la prevención y denuncia de robo de identidad”, concluyó Jiménez Acevedo.

Más temprano una comerciante de la Funeraria Carrasco denunció ser víctima del ciberataque en la AAA, luego que le robaron de la cuenta bancaria de la empresa más de $7 mil.

Según reportó Telenoticias (Telemundo), en el desglose bancario, el 17 de marzo le hicieron cuatro débitos electrónicos para un total $4,945.49 y dos días después le debitaron $2,253.

La mujer radicó una querella ante la Policía y acudió a la Corporación Pública. Esta aseguró que no había recibido respuesta.