Genera PR inicia proceso de reclutamiento de empleados de la AEE, asegura Figueroa Jaramillo

Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), gremio que cobija a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, aseguró que a dos meses de su contratación, Genera PR inició hoy el proceso de reclutamiento con trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica en incumplimiento de su contrato.

La empresa contratada por el gobierno para la operación, mantenimiento y desmantelamiento de unas once plantas generatrices de la AEE, firmó el acuerdo el pasado 24 de enero y tenía 30 días para hacer las ofertas de empleo a los trabajadores, sin embago lo está haciendo a más de un mes de los establecido.

“Para que veamos la joyita que el gobierno de Puerto Rico ha firmado con el contrato de Genera. Hasta de entrada inclumplen”, indicó en un video publicado en la mañana en las redes sociales.

No obstante, Figueroa Jaramillo exhortó a los empleados de la AEE a no firmar ningún acuerdo.

“Yo estoy completamente convencido que frente al panorama del tal Genera, la mejor opción es irse en movilidad porque tienen mayores garantías. No podemos vivir el presente, sino a futuro, de tener estabilidad de empleo frente a una compañía que incumple los contratos ya de entrada, en la transición, y lo que tiene garantizado entre muchas comillas son dos años de aplicación, que cualquier despido tiene que estar justificado bajo la Ley 80. No es que no te puedan despedir, es que lo puedan justificar. Y el remedio no es una reposición, es una mesada de un mes por cada año de servicio y usted empieza en cero, por lo tanto usted puede saber cuánto le tocará si fuera despedido”, advirtó.

Aseguró que la empresa está “presionando” a los empleados para que firmen la renuncia incentivada y le dio como plazo el 21 de abril.

“Esa renuncia incentivada hace que usted renuncie a un sinnúmero reclamaciones que usted podría tener derecho. El mismo acuerdo dice que es irrevocable. Después que usted firme eso y después se percata que no era lo que aspiraba no puede revertirla”, indicó.

Posteriormente, indicó que en efecto Genera PR entregó las ofertas de trabajo a los trabajadores de la AEE y que inició en la Central Palo Seco. Reveló que a los operadores les ofrecieron $3 más la hora, que su salario con la AEE y que los turnos serán de 12 horas, en lugar de ocho como ocurre actualmente.

“Las primeras 10 horas las pagan a tiempo sencillo y las otras dos a tiempo y medio, Genera PR solo aporta 4% al plan de retiro privado 401K y aún no han presentado detalles del plan médico que ofrecen”, sostuvo.

Por otra parte, Figueroa Jaramillo indicó que “a los auxiliares les ofrecieron $5 la hora”. “De $19 la hora el salario base a $24 con los mismo términos y condiciones de los operadores”, añadió.

“Es importante destacar que ese dinero no lo paga GeneraPR como tal sale como parte de lo que se le va a pagar al privatizador como parte de los gastos operacionales que actualmente la AEE cubre”, señaló.