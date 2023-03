Radican proyecto que obligaría apagar el celular para evitar usarlo mientras se maneja

En el estado de Iowa, un proyecto de ley que está cerca de ser aprobado busca que los ciudadanos no puedan utilizar sus celulares mientras están conduciendo.

El Comité de Transporte de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley.

Solo enviar mensajes mientras se conduce

La ley actual del estado solo tiene prohibido enviar mensajes de texto mientras se conduce en Iowa. En caso que este proyecto se convierte en ley, los conductores deberán tener los teléfonos apagados completamente cuando estén conduciendo.

El Senado del estado aprobó el proyecto de ley el pasado 22 de marzo y fue aprobado por el comité de la Cámara por una votación de 18 a 2. Esta votación ha sido un camino largo por recorrer, ya que los legisladores y activistas tienen años intentando hacerse notar en este problema.

Seguridad en las calles de Iowa

Poco a poco las leyes han endurecido con la conducción distraída porque dicen que la condición actual que vive Iowa de solo enviar mensajes de texto mientras se conduce, la situación sigue siendo ineficaz y difícil de hacer cumplir.

“Eso fue una gran parte de eso. La seguridad pública vino a nosotros y dijo que no podemos probar que él estaba enviando mensajes de texto o que ella estaba enviando mensajes de texto, que pueden decir que estaban tratando de acceder a su GPS, que pueden decir que yo estaba marcando, y luego no No tengo que darte el teléfono”, dijo el representante estatal Brian Best.

Multa de 100 dólares

“Y para que ni siquiera puedan saber con seguridad lo que estabas haciendo, entonces tienes que creer en la palabra del automovilista. Y así se definió tan mal que fue realmente difícil para la seguridad pública”, dijo el representante estatal Brian Best, (R), Distrito 11 de Glidden.

Cuando el proyecto sea convertido en ley, los conductores solo recibirán advertencias hasta el 1 de enero de 2024 y luego de eso la multa sería de unos 100$.